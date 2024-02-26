Айфон 15 Pro: чим приваблює потужний смартфон

Всі лаври дістаються Про Макс, але й Айфон 15 Pro зі значним арсеналом переваг. Збалансоване "залізо", нова версія оптимізованої операційки, дизайн з інноваціями — все як належить флагману. У верхній частині екрана замість моноброви красується динамічний острівець, завдяки якому взаємодія з інтерфейсом стає ще комфортнішою. На місці тумблера для переходу в режим тиші — нова програмована кнопка дії. На неї можна призначити виклик популярних функцій чи процесів. Якщо ж звикати до обновки немає бажання, є можливість відключити будь-які команди.

Новий матеріал виготовлення — нові відтінки у палітрі.

· Замість класичного чорного — титановий чорний з приємним металевим відливом. Це варіант для любителів Total Black.

· Титановий синій — глибокий та насичений, водночас не надто яскравий. Якраз для тих, хто любить експериментувати та часто змінює аксесуари.

· Білий титан — стриманий, дорогий та вишуканий. Пасує до будь-яких образів.

· Натуральний металевий — найцікавіший. Як ніколи брутальний. А ще практичний, бо подряпини, які з’являються з часом, майже непомітні.

Красива зовнішність не має сенсу без топової ергономіки. У 15 Про з нею все гаразд. Розмір — найкомфортніший з доступних у сімействі iPhone. 6,1" — те, що треба для керування однією рукою без додаткових маніпуляцій. Всі клавіші віртуальної клавіатури — в радіусі доступності, а до будь-якого куточка екрана можна дотягнутися вказівним чи великим пальцем.

Вага смартфона ідеально характеризується словосполученням "золота середина". Айфон Про легший за Про Макс на 34 грами та важчий за базову модель на 16 грамів. На практиці він відчувається в кишені, тому його зникнення важко не помітити. Водночас він не настільки тяжкий, щоб створювати дискомфорт під час розмови без використання навушників чи гучномовця.

Апаратна складова

Поєднання складників — найкраще з того, що наразі може запропонувати Apple.

1. Процесор A17 Pro має 6 ядер та оптимізовано споживає енергію завдяки ядрам ефективності. 2 ядра продуктивності відповідають за надскладні обчислювальні процеси.

2. 8 гігабайтів оперативної пам’яті для одночасного запускання великої кількості програм та роботи з багатьма вкладками у вбудованому чи завантаженому браузері.

3. Вдосталь постійної пам’яті для зберігання мультимедійних даних, програмного забезпечення, важливої робочої документації, файлів для навчання. На відміну від Айфона 15 Про Макс, стартовий об’єм — 128 Гб, завдяки чому можна трохи заощадити.

4. Батарея, яка забезпечує до 20 годин відтворення відео в потоковому режимі, може заряджатися у прискореному режимі та від бездротової станції актуального стандарту.

5. Потрійна основна камера з основним об’єктивом на 48 Мегапікселів та двома додатковими по 12 Мп. Вона знімає на рівні з фототехнікою від профільних виробників.

Apple не планує змінювати усталені традиції, тому оновлення на iPhone 15 Pro будуть виходити навіть після анонсу декількох наступних поколінь.