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07.11.2023, 12:23

Актуальні гаджети для розваг: що придбати в Чорну п'ятницю

Актуальні гаджети для розваг: що придбати в Чорну п'ятницю - Фото

Поціновувачі шопінгу і просто ті, хто бажають суттєво заощадити на придбанні різноманітних товарів, вже в очікуванні Чорної п’ятниці.

Цьогоріч день грандіозних знижок припадає на 24 листопада. Тому вже зараз можна планувати покупки. Довгоочікувана Чорна п’ятниця 2023 — найкращий час для купівлі гаджетів для розваг. Такі пристрої зроблять дозвілля цікавим, подарувавши позитивні емоції, особливо, під час настання холодів і суттєвого скорочення світлового дня. Розглянемо, що слід враховувати під час вибору.

Ноутбук для геймерів: тонкощі вибору

Це техніка, яка поєднує численні можливості не лише для гри, але й для роботи та творчості. Проте до ключових її особливостей належать потужна вдосконалена відеокарта, багатозадачний процесор, великий запас оперативної й вбудованої пам’яті. Великий екран з високою роздільною здатністю досконало відтворює картинку, даючи змогу насолоджуватися грою.

5 популярних моделей геймерських ноутбуків:

  • Asus VivoBook 15;
  • Acer Nitro 5;
  • Acer Aspire 5;
  • Lenovo Gaming;
  • Lenovo IdeaPad 3.

Стильна надійна техніка популярних брендів — це вдалий вибір, якщо виникло бажання познайомитися з віртуальним світом.

Ультратонкий планшет для ігор і мультимедіа

Якщо необхідний легкий, компактний гаджет, який можна безперешкодно брати із собою у подорож, на відпочинок, купівля планшетного ПК стане відмінною ідеєю. Щоб не розгубитися у величезному виборі моделей пристроїв, виділимо основні особливості техніки для розваг:

  • значний час автономної роботи, який перевищує 10 годин;
  • IPS-матриця для реалістичної якісної передачі кольорів і великих кутів огляду;
  • потужний процесор, оснащений 6 або 8 ядрами для мультизадачності;
  • вбудована пам’ять понад 64 ГБ.

Якісний планшет для розваг, запропонований такими виробниками як Apple, Lenovo, Samsung та іншими, відмінно підійде для спілкування в соцмережах, перегляду фільмів, прослуховування музики тощо.

Комп’ютерні аксесуари для розваг

Якісна ігрова гарнітура, що дає змогу сповна відчувати атмосферу сюжету — це вдале придбання в Чорну п’ятницю. Серед перевірених брендів виділимо Razer і Hator. Геймеру також знадобиться комп’ютерна миша від надійного виробника. Вибираючи оптимальну модель, надавайте перевагу бездротовому варіанту з яскравим підсвічуванням і програмуванням кнопок для кращого управління процесом гри.

Клавіатура також належить до переліку необхідних аксесуарів для геймерів. Обов’язкова функція, яка зробить віртуальні пригоди максимально захопливими — продумана до дрібниць ергономіка та якісне підсвічування клавіш. У Чорну п’ятницю слід звернути увагу на моделі таких брендів як MSI, Logitech, Hator.

Знаючи, на що звернути увагу в період грандіозного розпродажу з 20 листопада, можна швидко зробити омріяні покупки, отримавши максимальну вигоду. Скласти список всього необхідного вже зараз допоможе асортимент каталогу Comfy.ua. 

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Теги: ноутбук, гаджети, Comfy.ua
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