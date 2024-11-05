Алло профінансувала медичний 3D-друк для військових на 6 мільйонів гривень

Впродовж пів року маркетплейс інноваційних товарів Алло фінансував роботу медичної 3D-лабораторії в Superhumans Center: щомісяця компанія передавала 1 млн гривень на друк виробів для протезування та реабілітації пацієнтів із важкими травмами. За підтримки компанії в рамках благодійного проєкту "Інновації заради руху" поліпшено якість життя близько 360 пацієнтів. Загалом за допомогою трьох різних технологій друку виготовлено понад півтисячі індивідуальних виробів: близько 120 накладок на протези, понад 60 ортезів, 25 анатомічних моделей, 5 куксоприймачів та близько 350 адаптивних девайсів, запчастин для протезів, реабілітаційних пристроїв для полегшення виконання різних активностей та рухів та багато тестових виробів, які допомагали із вдосконаленням кінцевого результату та створенням індивідуальних виробів для пацієнтів.

"Для тисяч військових та цивільних протезування та реабілітація – можливість повернутися до життя. 6 мільйонів гривень, що ми передали для 3D-лабораторії, пішли на матеріали для медичного 3D-друку. Ця технологія дала можливість пришвидшити виготовлення елементів протезування та здешевити їхню вартість без втрати якості, а значить – допомогти більшій кількості людей. Ми раді бути дотичними до інновацій та нових технологій, що працюють на перемогу та полегшують життя", — зазначає Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу Алло.

В 3D-лабораторії вже налагоджено проєктування та друк потрібних для пацієнтів виробів.

Накладки на протези кінцівок двох типів: косметичні сітчасті, щоб прикрити деталі протезу та надати форму кінцівки, та суцільні, які захищають протез у польових умовах та сприяють його безпечному використанню. Проєктуються вони індивідуально, надаючи протезу унікальності, тому пацієнти охоче користуються цими накладками. Якщо побачите ветерана, у якого на протезі зображено тризуб чи череп, то ця накладка з 3D-лабораторії.

Адаптивні вироби для реабілітації потрібні для розробки кінцівок та підвищення їхньої функціональної незалежності. Адаптивні вироби заохочують пацієнтів до фізичної активності та відпрацювання рухів як до протезування, так і після.

Анатомічні моделі травм обличчя допомагають у проведенні операцій зі щелепно-лицевої хірургії нового рівня. 3авдяки такій ЗD-моделі лікарі мають змогу ретельно вивчити травму пацієнта, спроєктувати реконструкцію обличчя та якнайкраще підготуватися до операції.

В лабораторії також виробляють індивідуальні ортези для захисту кінцівок, куксоприймачі, стабіси для пересування без використання колінних механізмів пацієнтами з подвійною ампутацією ніг. В планах – розробити насадки для протеза Koala, щоб пацієнти змогли робити те, що не можуть забезпечити стандартні протези верхніх кінцівок.

"Команда Superhumans Center запроваджує найсучасніші технології в протезуванні та хірургії. Ми хочемо, щоб останні світові ноу-хау були доступними для українців. Деталі протезів, асистивні технології та моделі для хірургічних втручань вже майже рік індивідуально проєктуються та виготовляються в нашій 3D-лабораторії. Кожен виріб є унікальним і відповідає стандартам медичного призначення. Наше партнерство з компанією Алло впродовж 6 місяців забезпечило функціонування 3D-лабораторії: фахівці не лише мали доступ до найкращих матеріалів, тренінгів та програмного забезпечення, але і навчали команду та пацієнтів технологіям 3D-друку. Вдячні за підтримку, яка повертає українцям якість життя і просуває протезування та хірургію на інший рівень", – коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

За умовами благодійного проєкту "Інновації заради руху", маркетплейс Алло переказував з кожної оплати покупки банківською карткою на сайті allo.ua та в мобільному застосунку 100 гривень на медичні інновації та 3D-принтинг, який здешевлює та пришвидшує процес реабілітації пацієнтів. Впродовж 6 місяців клієнти оплачували картками покупку товарів Алло, зокрема павербанків, фітнес-браслетів, смартфонів та навушників. Також купували й акумуляторні лампи, смартгодинники, маршрутизатори, приставки Smart TV, електрочайники, розумні ваги, корм для котів та мультипечі.

Це вже друга співпраця Алло з Superhumans Center. За підсумками обох проєктів компанія зібрала й перерахувала 21 мільйон гривень: 15 мільйонів було спрямовано на виготовлення високотехнологічних протезів верхніх та нижніх кінцівок для дев’ятьох пацієнтів Superhumans Center, а 6 мільйонів – на закупівлю матеріалів для 3D-друку потрібних елементів протезів та реабілітації для кожного другого пацієнта, які на час підтримки перебували у Центрі.





Алло — маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.