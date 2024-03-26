Амерікан Юніверсіті Київ (АЮК) оголошує про призначення д-ра Яцека Лешкова ректором АЮК
На чолі академічної команди доктор Лешков продовжуватиме стратегічний розвиток AЮK, впроваджуючи свій глибокий академічний досвід, знання, та інноваційне бачення майбутнього університету. На новій посаді Яцек Лешков замінить ректора-засновника АЮК Романа Шеремету, який зробив важливий внесок у відкриття та зростання університету, незважаючи на виклики воєнного часу. Д-р Шеремета продовжуватиме співпрацю з АЮК як почесний запрошений професор і відданий прихильник України.
До свого призначення д-р Лешков працював деканом EPAM School of Digital Technologies. Під його керівництвом були реалізовані програми та ініціативи, зосереджені на академічній досконалості, кар’єрному спрямуванні та налагодженні міцних партнерських стосунків з ІТ-галуззю. На посаді ректора д-р Лешков спиратиметься на попередній досвід, працюючи над розширенням академічних пропозицій і програм AЮK, різноманітних наукових досліджень, інформаційних кампаній, та зміцненням співпраці з Arizona State University.
Доктор Яцек Лешков здобув ступінь доктора зі статистики та математики Польської академії наук. Має професійний досвід у сфері кібербезпеки, штучного інтелекту та науки про дані: був директором National Cybersecurity Research Institute у Варшаві, головним науковцем дослідницьких проєктів НАТО, University of California, National Center for Science (NCN) у Польщі, Мексиці та Бразилії, очолював групу Ministry of Digitalization з розробки стратегії штучного інтелекту для Польщі, і створив European Digital Innovation Hub у Кракові, зосереджений на застосуванні кібербезпеки та штучного інтелекту в енергетиці та транспортному секторі.
Окрім того, д-р Лешков керував проєктом формування Національного інституту Data Science за підтримки National Center of Research and Development (NCBR) у Польщі та створював навчальні середовища для програм University Data Science з використанням R, SPSS, SAS у Польщі, США, Мексиці, Україні та Бразилії. Доктор Лешков здобув управлінський та міжнародний досвід, працюючи свого часу у США, Польщі, Мексиці, Бразилії, Франції, Україні та Киргизстані. Протягом майже 20 років доктор Лешков був спочатку штатним, а потім запрошеним професором University of California в Санта-Барбарі та Девісі.
Коментуючи призначення, Президент АЮК Ден Райс відзначив: "Ми раді вітати видатного академіка, доктора Яцека Лешкова на посаді ректора AЮK, та щиро бажаємо йому успіхів у цій важливій ролі. Як декан EPAM School of Digital Technologies, д-р Лешков продемонстрував неймовірне лідерство, запровадивши низку ІТ-інновацій в AЮK та об’єднавши професіоналів високого рівня навколо нашого університету.
Я хотів би подякувати ректору-засновнику Роману Шереметі за його візію, лідерство, та непохитну відданість АЮК та Україні протягом цих двох років, незважаючи на усі виклики цього періоду в історії України та університету".
Д-р Яцек Лешков, ректор АЮК, зазначив: "Для мене велика честь очолювати АЮК як його ректор, ділитися своїм академічним, професійним і викладацьким досвідом і своєю відданістю до сучасної та трансформаційної освіти зі своїми колегами, партнерами та студентами. З моменту заснування в лютому 2022 року, всього за три тижні до війни, АЮК досягнув суттєвих результатів як новий навчальний заклад в Україні, виборовши своє майбутнє сьогодні. Я вдячний команді АЮК за фантастичну роботу та пишаюся тим, що є частиною місії АЮК з навчання нового покоління українських лідерів і надання їм можливостей та інструментів для створення кращого майбутнього для них та України. Як громадянин Польщі, я бачу свою роль в АЮК як власний внесок у боротьбу за свободу України та Польщі".
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Aмерікан Юніверсіті Київ (www.auk.edu.ua) – є першим приватним університетом, який пропонує високі стандарти американської освіти в Україні завдяки партнерству з Arizona State University (ASU), одним із найбільших університетів США. Згідно з рейтингом U.S. News & World Report, ASU є найінноваційнішим університетом Америки, а також вважається одним із найпрестижніших університетів у світі за версією Times Higher Education. AЮK забезпечує американський стандарт якості у вищій освіті за програмами бакалаврського, магістерського рівня та програмами навчання впродовж життя у сфері ІТ, бізнесу та менеджменту.