Аналітичні інструменти УУБ допомагають орієнтуватися на ринку деревини

Завдяки аналітичним інструментам, які впровадила Українська універсальна біржа, сьогодні учасники ринку деревини та пиломатеріалів, експерти та громадськість мають можливість вільно отримувати й використовувати відповідну інформацію. На сайті ліцензованої біржі діє модуль аналітики та наявні індекси середньозважених цін, дані яких автоматично формують за результатами проведених торгів.

Модуль аналітики містить інформацію про ціни на необроблену деревину, деревину дров’яну та пиломатеріали, об’єми та географію продажів, кількість учасників торгів та інше. Дані постійно оновлюються, а тож є актуальними. Користувачі безкоштовно, за допомогою фільтрів, можуть вибрати цікаву їм інформацію за певний період, визначивши відповідну породу і т.д.

Також система УУБ розраховує та публікує щоденні, тижневі та місячні індекси середньозважених цін на необроблену деревину та деревину дров’яну.

Індекси середньозважених цін за напрямком розраховують на основі біржових угод, укладених у відповідні періоди, враховуючи ціну, асортимент, клас якості та породи необробленої деревини за принципом середньозваженості.

"Такі сервіси, як модуль аналітики та індекси середньозважених цін – є світовим досвідом. Саме тому ми впровадили їх. Це зручні та потрібні інструменти для учасників ринку. Вони допомагають продавцям та покупцям деревини зорієнтуватися на ринку, проаналізувати наявну ситуацію, простежити тенденції, а від так розрахувати свої ділові можливості й здійснити вдалу операцію купівлі-продажу. Ми зацікавлені в розширені постторгових сервісів, які роблять ринок ще більш прогресивним та зручним для всіх його сторін", – зазначив директор ТОВ "УУБ" Сергій Гладкий.