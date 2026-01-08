Анатолій Шкрібляк: Budhouse Group зміцнює лідерство у галузі

Budhouse Group здобула одразу три ключові перемоги на національній премії RAU Awards 2025, підтвердивши статус одного з найсильніших девелоперів торговельної нерухомості України. Цьогоріч організатори оновили підхід до оцінювання, зробивши його більш прозорим і об’єктивним, а кількість номінацій розширили до 28.

У категорії "Кращий малий ТРЦ поза містами-мільйонниками" перемогу здобув черкаський ТРЦ Lubava, який у фіналі випередив "Злату Плазу" та ТЦ "Олімпія". Lubava вже має понад сім професійних нагород, включно з перемогами у преміях RAU, що підкреслює стабільну ефективність управління, якісну роботу з орендарями та сильну маркетингову стратегію.

У категорії "Кращий середній ТРЦ у містах-мільйонниках" лідером знову став Forum Lviv – торговий центр, що традиційно входить до числа найкращих у країні. Forum Lviv є одним із найбільш титулованих ТРЦ України: на його рахунку понад десять галузевих відзнак, серед яких перемоги у RDBA, нагороди Solal Marketing Awards, міські премії та інші професійні конкурси. Цьогоріч він випередив "Мост-Сіті" та "Проспект", підтвердивши лідерство завдяки потужному бренду, стабільному трафіку та співпраці з провідними ритейлерами.

Перемогу в категорії "Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках" здобув харківський Nikolsky – сучасний флагман Budhouse Group. Цей ТРЦ уже має шість відзнак у національних та міжнародних преміях, включно з нагородами RAU та CEEQA, що свідчить про високий рівень об’єкта, tenant-mix та операційну стабільність. У категорії в фіналі він випередив "Караван" та Victoria Gardens.

"Budhouse Group завжди робила ставку на довгостроковий розвиток, якість та відповідальне управління активами. Премії RAU Awards 2025 — це не лише галузеве визнання, а й підтвердження того, що обрані нами стратегії доводять свою результативність. Я вдячний усій команді Budhouse Group та нашим партнерам за відданість, професіоналізм і постійну роботу над підвищенням стандартів на ринку торговельної нерухомості. Lubava, Forum Lviv та Nikolsky є прикладами системного менеджменту, роботи з орендарями та орієнтації на комфорт відвідувача", – прокоментував президент Budhouse Group Анатолій Шкрибляк.

Budhouse Group — провідний девелопер в Україні. До активів компанії входять ТРЦ Nikolsky (Харків), Forum Lviv (Львів), Lubava (Черкаси), Fabrika (Херсон), а також преміальний житловий комплекс Linden Luxury Residences у Києві та готель Khortitsa Palace у Запоріжжі. Компанія відома системним підходом до управління активами, стратегічним розвитком об’єктів та впровадженням інноваційних операційних практик.