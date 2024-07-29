Andreas Moskin – Бізнес Року за версією Ukrainian Business Award

Фото: Андрій Моськін та Андреас Білоус

Преміум бренд чоловічого одягу Andreas Moskin заснували 2018 року у Львові українські підприємці Андрій Моськін та Андреас Білоус. Сьогодні фабрика бренду також знаходиться у Львові, а бутики – у найбільших містах України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро). Кутюрні колекції Andreas Moskin добре знають за кордоном, адже бренд неодноразово брав участь в європейських тижнях моди та одягав світових зірок.

За словами засновників бренду, однієї із провідних цілей компанії – вивести український чоловічий fashion на світовий рівень, а також сформувати сервісну культуру, якою б захоплювалися далеко за межами України. На сьогодні бренд уже зробив колосальну роботу в цьому напрямку, відтак успіхи компанії не залишилися непомітними. Andreas Moskin визнали бізнесом року за версією Ukrainian Business Award, а наприкінці червня бренд потрапив до списку Forbes NEXT250 – переліку найперспективніших компаній України.

У бренді кажуть, що з перших років роботи команда Andreas Moskin прагнула внести новизну та новаторські підходи в українську чоловічу індустрію моди. У бренді запропонували своїм клієнтам довічну гарантію на костюми, адже команда виробництва, використовуючи винятково найкращі італійські тканини та фурнітуру, була впевнена у кожному виробі. Andreas Moskin першим в Україні посадив у кожному бутику професійного тейлора, щоб мати можливість на місці скоригувати виріб під клієнта. Крім того, бренд зробив ставку на ексклюзивність своїх виробів, тож засновники вирішили, що кожна модель відшиватиметься лише у шести розмірах та не повторюватиметься. Власне, асортимент Andreas Moskin запропонував свіжий погляд на класику й від самого початку пропонував аудиторії моделі небанальних кольорів та лекал. Тож на сьогодні бренд уже сформував власний фірмовий дизайн, який впізнають в Україні та світі.

Врешті-решт бренд закріпив за собою статус лідера українського ринку чоловічого дизайнерського одягу завдяки низці досягнень та сумлінному виконанні стандартів індустрії. Так, бренд став першим українським чоловічим брендом, що показав свої колекції на Тижнях моди в Лондоні та Барселоні. Сьогодні одяг Andreas Moskin представлений у більш ніж 20 країнах світу, українські та іноземні зірки ось уже понад шість років обирають бренд на різноманітні події – від церемонії вручення Оскару до Євробачення.

Утім, професійне журі Ukrainian Business Award відзначило бренд не лише за високі досягнення на міжнародній арені та у сервісній культурі, а також і за відмінні бізнес-показники. Andreas Moskin – серед тих компаній, що вийшли в плюс вже після першого сезону. Тоді засновники інвестували у бізнес близько 15 тисяч доларів, почавши свій шлях із маленького шоуруму у Львові на 18 квадратів. Станом на зараз бренду вдалося перевершити власні довоєнні показники – від річного виторгу до потужності виробництва. Відтак цього літа бренд відкрив іще два нові бутики – у Львові та Дніпрі.