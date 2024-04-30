Анонсовано ключову подію ритейл-індустрії країни – RAU Expo 2024

Цьогорічна подія RAU Expo 2024 буде зосереджена на впровадженні стратегій антикрихкості та забезпеченні динамічного зростання ритейлу у відповідь на сучасні виклики.

Головна тема — "Управління ризиками: від стійкості до антикрихкості". Програма конференц-залів складатиметься з 12 тематичних сесій, в яких виступить понад 80 ТОП-спікерів – перші особи і топменеджери ритейлу і девелопменту.

Серед ключових тем:

Аналітика ринку й стратегія антикрихкості.

Діалог бізнесу й держави: ритейл як надійний й економічний партнер держави.

Лідерство у ритейлі, розширення кордонів та особливості роботи на нових ринках.

Важливість соціальної відповідальності бізнесу. Інклюзивність як мастхев для свідомого бізнесу.

Перспективні метри, управління та інвестиції в ТРЦ.

Автоматизація та інноваційність бізнес-процесів.

Збільшення продажів в ритейлі та ефективні інструменти.

Курс на e-commerce: перспективи для бізнесу й успішні кейси.

Як стати бажаним постачальником для ритейлу: кроки до успіху.

Серед перших експертів RAU Expo 2024:

Поліна Кошарна , співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця MasterZoo;

, співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця MasterZoo; Антон Тютюн , Заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес Ощадбанк;

, Заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес Ощадбанк; Олексій Зозуля , CEO Фокстрот;

, CEO Фокстрот; Христина Башлій , директорка з маркетингу Sova;

, директорка з маркетингу Sova; Сергій Дорошенко , Retention Team Lead MauDau

, Retention Team Lead MauDau Андрій Лотоцький , CEO Retail & Development Advisor

, CEO Retail & Development Advisor Ірина Шинкаренко , заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами та маркетингу.

, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами та маркетингу. Павло Комишан , e-commerce-директор Comfy;

, e-commerce-директор Comfy; Орхан Алізаде , керівник зовнішньої електронної комерції Департамент Digital & E-commerce мережі аптек АНЦ;

, керівник зовнішньої електронної комерції Департамент Digital & E-commerce мережі аптек АНЦ; Катерина Жураківська , директорка з маркетингу БФК Gulliver;

, директорка з маркетингу БФК Gulliver; Петро Пуняк , співзасновник WR Group (ТЦ Park, Вектор, Fabrik, ЛАЗ-695, Майдан та ін);

, співзасновник WR Group (ТЦ Park, Вектор, Fabrik, ЛАЗ-695, Майдан та ін); Наталія Кравець , комерційна директорка Dragon Capital PM (Victoria Gardens, Sky Park, Піраміда та ін);

, комерційна директорка Dragon Capital PM (Victoria Gardens, Sky Park, Піраміда та ін); Аліна Кіптик , СЕО ТОВ "Тесті Фуд" – франчайзинговий партнер KFC в Україні;

, СЕО ТОВ "Тесті Фуд" – франчайзинговий партнер KFC в Україні; Віолета Титаренко, директорка роздрібної мережі Люксоптика.

Хто буде на RAU Expo 2024

Традиційно RAU Expo відвідують представники ритейлу та девелопери з усієї країни. Цьогоріч разу будуть не просто лідери індустрії, тут зберуться саме ті компанії, які вже виявили здатність до стійкості та продовжують активно розвиватись, вносячи значний вклад у підтримку та відновлення української економіки.

Експо-зону виставки представлять більше ніж 60 компаній, серед них свою участь уже підтвердили ТРЦ PortCit та ТРЦ Подоляни, Ощадбанк, Київстар, Ipost, AM Integrator Group, Fly Kids, Diodika, Quantula, Fillin, EverteX, TextilBox, Dragon Capital, 4service, Вчасно, C4R/num8erz, Техногард, CPG, Devlight, RDA, Ava Tech, HNOOD, eSputnik, Budhouse Group, UTG.

🔗 Детальніше про програму заходу та участь: https://expo.rau.ua