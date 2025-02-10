Аптеки першими виступили з ініціативою та готові пропорційно знизити ціни

Аптечні ритейлери першими підписали та направили декларацію про зниження цін на ліки

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10 лютого 2025 року Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ), яка об’єднує понад 75% ринку роздрібної фармації, першою підписала та направила Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів до Міністерства Охорони здоровʼя.

Декларація передбачає зниження цін на ліки шляхом застосування пропорційної знижки до націнки аптек.

Водночас виробникам пропонується визначити відсоток, на який вони готові знизити відпускні ціни, що дасть можливість зробити медикаменти доступнішими для населення.

"Відповідно до принципів соціальної відповідальності бізнесу, та підтримуючи ініціативи Президента України і рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 04 лютого 2025 року "Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України", введеного в дію Указом Президента України № 69/2025 від 05 лютого 2025 року, члени ГС "АПАУ" розуміють нагальність заходів між усіма учасниками фармгалузі (виробником, дистриб’ютором, аптекою) задля зниження цін на ліки для населення", - йдеться в повідомленні АПАУ.

Аптеки пропонують: вжити нагальних заходів, які дозволять знизити ціни на ліки та забезпечити стабільність ринку лікарських засобів та погоджуються здійснити зниження вартості лікарських засобів (одночасне зниження цін усіма учасниками ринку):

Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на весь перелік зареєстрованих лікарських засобів, що реалізуються та наявні в аптечних закладах України на вказаний відсоток, на який готові виробники, в середньому по всій номенклатурі підприємства, у порівнянні з відпускними (прайсовими) цінами станом на 01 січня 2025 року;

Дистриб’ютори відповідно знижують оптові ціни, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Аптеки знижують роздрібні ціни, забезпечуючи кінцевому споживачу вигідну пропозицію, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку для товару що поставлений постачальником із зазначеною знижкою.

В документі зазначається, що така взаємодія призведе до кумулятивного зниження вартості ліків вітчизняного виробництва для кінцевих споживачів на рівні відсотків.

"Зниження оптових та роздрібних цін розповсюджується на перелік лікарських засобів, що будуть відпущені Національними виробниками після набрання чинності цієї Декларації", - зазначається в документі.

Зниження вартості лікарських засобів пропонується поступово, починаючи з 1 березня 2025 року. Для запобігання можливим маніпуляціям цінами передбачено механізми громадського контролю, а також співпрацю з антимонопольними органами.

Окрім безпосереднього зниження цін, декларація передбачає:

Забезпечення рівномірного розподілу лікарських засобів по регіонах для запобігання дефіциту.

Недопущення прихованого підвищення цін або змін у схемах постачання, які можуть нівелювати домовленості.

Громадський контроль та співпрацю з антимонопольними органами для запобігання зловживанням на ринку ліків.

Декларацію підписали представники аптечних мереж, серед яких: "Аптека 9-1-1", "Бажаємо здоров’я", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня", "Подорожник".

Декларація відкрита для приєднання інших учасників ринку – фармацевтичних виробників, дистриб’юторів та аптечних мереж.

Очікується, що в разі підтримки цих змін з боку всіх учасників ринку, українці зможуть не лише платити менше за ліки, а й отримати доступ до більш широкого асортименту медикаментів за прозорими цінами.

Довідково:

За даними аналітичної компанії Proxima Research найбільшу частку у структурі формування цін на лікарські засоби в Україні займають виробники – 71,8% від кінцевої вартості препаратів. При цьому внесок аптечної роздрібної мережі у формування ціни становить 22,3%, а дистриб’юторів – 5,9%. Таким чином, саме виробники відіграють ключову роль у ціновій політиці лікарських засобів в Україні.