Артур Солецький представить персональний проєкт "Уламки спогадів" у Музеї історії міста Києва

Дати: 22 січня – 8 лютого 2026 року

Відкриття: 21 січня о 17.00 (за запрошеннями)

21 січня о 17:00 в Музеї історії міста Києва відбудеться відкриття персонального виставкового проєкту українського художника Артура Солецького "УЛАМКИ СПОГАДІВ". Проєкт поєднує живопис і скульптуру в єдиному просторі, присвяченому темам пам’яті і внутрішньої незавершеності людського буття.

"Уламки спогадів" – це простір фрагментованої пам’яті, де особисте поступово переходить в універсальне. Чоловік і жінка постають не як конкретні персонажі, а як узагальнені образи людського досвіду – поза часом і без біографій. Повторювані символи – літак, дім, яблуко, меч – не мають фіксованих значень. Вони оживають у взаємодії з відвідувачем і дають можливість для власних асоціацій. Виставка функціонує як щоденник без слів – відкритий для прочитання й дописування кожним, хто до нього входить.

Артур Солецький – український художник із виразним авторським візуальним стилем, сформованим на перетині монументального живопису, інсталяції та відеоарту. У своїй практиці він виходить із переконання, що форма – це не лише зображення, а й активний елемент простору, здатний впливати на глядача. У своїх артпроєктах Солецький створює середовища, що змінюють спосіб сприйняття, викликаючи відчуття напруги, тиску або занурення в спільний досвід.

Організатори зазначають, що "УЛАМКИ СПОГАДІВ" Артура Солецького – це запрошення зупинитися й уважніше подивитися на себе, на відчуття, що ми не встигаємо проговорити. Мистецтво тут працює як метафорична карта – відвідувач сприймає роботи через свій власний досвід і знаходить у них той сенс, що потрібен йому саме в цей момент.