Бенджамін Лейдман: від підприємця до міжнародного експерта страхової справи

Це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина з баченням, чесними цінностями та наполегливістю може вплинути на розвиток цілої галузі

Ім’я Бенджаміна Лейдмана сьогодні добре відоме в професійних колах як в Ізраїлі, так і у США. Завдяки поєднанню підприємницької інтуїції, стратегічного мислення та глибокого розуміння фінансових і страхових ринків він не лише створив успішну транснаціональну компанію, а й став визнаним міжнародним експертом. Саме ці якості привели його до складу почесного журі Ukrainian Business Awards, де він ділиться досвідом та підтримує молоді бізнеси.

Його шлях розпочався в Ізраїлі, у місті Бат Ям, де у 2012 році він зареєстрував компанію "Mega Fin". Спочатку це був невеликий бізнес, зосереджений на фінансовому консалтингу та страхуванні, але завдяки сміливим управлінським рішенням і системному підходу, компанія виросла у велику структуру з офісами в Ізраїлі та США (Бока-Ратон, Флорида). Після виходу на американський ринок показники зросли на 200%, що стало одним із перших міжнародних визнань його ефективності.

Бенджамін завжди діяв на випередження — ще до того, як цифровізація стала трендом, він впроваджував онлайн-страхування, автоматизацію процесів, мобільні сервіси та системи на основі штучного інтелекту. Його мета — не лише продавати послуги, а вдосконалювати досвід клієнта. Завдяки цьому підходу компанія щороку обслуговує до 1000 нових родин, зберігаючи високий рівень довіри.

Особливе місце в його діяльності займає соціальна відповідальність. Із початком війни в Україні Бенджамін не залишився осторонь: його компанія стала спонсором українських подій у США, допомагає переселенцям отримувати безкоштовне медичне страхування, знаходити лікарів та адаптуватися в новому середовищі. Це — не маркетинговий жест, а прояв щирої людської позиції.

Ще одна сильна сторона Лейдмана — лідерство в команді. Він сформував міжнародну групу професіоналів: від бухгалтерів до маркетологів, яким створив умови для розвитку та гнучкої роботи. В умовах пандемії та економічної кризи він не скоротив команду, а оптимізував процеси, зберіг людей та вивів бізнес на новий рівень.

Визнання Бенджаміна Лейдмана як члена журі Ukrainian Business Awards — це логічний підсумок його ініціативності, сталого розвитку бізнесу та бездоганної репутації. Сьогодні він не лише розвиває власну справу, а й виступає ментором та наставником, ділячись досвідом з новими поколіннями підприємців, зокрема в українській діаспорі.

Його історія — це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина з баченням, чесними цінностями та наполегливістю може вплинути на розвиток цілої галузі.