Бернар-Анрі Леві став гостем нового подкасту "Деколонізація" Ukraїner International

Медіапроєкт Ukraїner International випустив англійською новий подкаст "Деколонізація" з французьким філософом, режисером і письменником Бернаром-Анрі Леві. Експерт системно відвідує Україну з 2004 року та адвокує інтереси українців у світі.

У випуску Бернар-Анрі Леві поділився досвідом репортажів з різних гарячих точок протягом останніх 50 років, про свій фокус на Україні та Ізраїлі як "двох фронтів однієї війни". Також філософ поділився думками про важливість підтримки України та відстоювання демократії, наголошуючи на важливості боротьби з російським імперіалізмом. З експертом спілкувалась шеф-редакторка Ukraїner International Анастасія Марушевська.

"Завдяки провідним інтелектуалам, як-от Бернар-Анрі Леві, світ продовжує дізнаватися правду про війну в Україні. Такі люди виступають голосами мільйонів, хто постраждав внаслідок військової агресії Росії. Доєднуйтеся до нас, щоб разом почути та дослідити практики викриття російської дезінформації, яка поширюється серед європейських ЗМІ", – сказала Анастасія Марушевська.

Слухати та підписатися на подкаст можна на Spotify, YouTube та Apple Podcast. На платформах також доступні англійською перші два епізоди з франко-британською політологинею Кетрін Фієскі та британською історикинею Джейд Мак-Глінн.

Проєкт "Деколонізація" створений за підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.





Довідка.

Ukraїner International є продовженням Ukraїner, української некомерційної медіа-організації, що розповідає історії про Україну та її людей за допомогою мультимедійного контенту. Ukraїner International охоплює глобальну аудиторію, створюючи контент багатьма мовами, зокрема англійською, польською, чеською, японською та іншими. Організація працює над тим, щоб забезпечити глибше розуміння української культури, історії та поточних подій, одночасно протидіючи дезінформації та просуваючи правдиві наративи про Україну в усьому світі.

"Деколонізація" – серія просвітницьких подкастів, де досліджується процес позбавлення України від імперської спадщини Росії. У кожному випуску ведучі спілкуються з міжнародними експертами на тему деколонізації історії, культури, політики, колективної пам’яті та інформації. Проєкт має на меті розвіяти в європейському середовищі наративи про Україну, які створювалися від часів Московії та СРСР.