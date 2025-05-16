Безкоштовна імітація НМТ: як спробувати пройти тестування в реальних умовах

17 травня — останній шанс перед справжнім тестом. Остання можливість спробувати себе у реальних умовах, побачити свої сильні й слабкі сторони, знизити тривогу й перевірити готовність до іспиту.. Це — безкоштовна онлайн-імітація НМТ від TURBO ZNO у застосунку ПРОСТЕ ЗНО. І абітурієнти мають бути там, якщо хочуть отримати омріяний бал!

НМТ — це не просто перевірка знань. Це перевірка стресостійкості, тайм-менеджменту, концентрації. Саме тому цього разу TURBO ZNO відтворює максимально реальні умови тестування: із часовими рамками, переходами між блоками, обмеженнями на перерви — так, як це буде на справжньому НМТ. Жодної теорії. Лише практика. Лише дії.

Авторські тести, які є можливість отримати, створені викладачами TURBO ZNO з урахуванням усіх особливостей формату 2025 року. Це не "схожі завдання" — це набір, максимально наближений до того, що дійсно буде у день Х. Після проходження кожен отримає свої результати, зможе проаналізувати їх і зрозуміти, що ще варто підтягнути у фінальні дні.

Початок імітації — 17 травня об 11:00 у застосунку ПРОСТЕ ЗНО.

Розклад виглядає так:

▫️ 11:00-11:15 — короткий інструктаж, організаційні моменти

▫️ 11:15-13:15 — перший блок: українська мова та математика

▫️ 13:15-13:45 — перерва

▫️ 13:45-15:45 — другий блок: історія України та 4-й предмет (обирається учасником)

▫️15:45-16:00 — завершення імітації

Це шанс пройти через усі етапи тесту ще до того, як буде справжній НМТ. Відчути себе в атмосфері тестування, навчитися керувати тривогою й темпом виконання. Ті, хто проходять хоча б одну імітацію в таких умовах, потім приходять на НМТ значно спокійнішими й зібранішими.

Найбільше жаліють ті, хто просто "не встиг", "забув" або "відклав на потім". Не варто відкладати. Це безкоштовно. Це доступно. Це потрібно кожному випускнику.

Зареєструватися можна за посиланням, де є можливість перевірити свій бал перед стартом НМТ.