Безшовні гарячекатані труби: сфери застосування та переваги

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Труби безшовні гарячекатані належать до найбільш затребуваних елементів виробничих та будівельних конструкцій. Завдяки підвищеній надійності та стійкості до впливу різного роду факторів, вони широко використовуються у різних сферах господарської діяльності. Металобаза ЮТМК пропонує широкий асортимент виробів з чорного та кольорового металопрокату. Саме тут ви можете купити трубу безшовну гарячекатану за оптимальною ціною за метр.

Труба безшовна гарячекатана: властивості та переваги

Гарячекатані труби виготовляють за безшовною технологією з вуглецевої або легованої сталі. Окремі види продукції розрізняються за формою, розміром та матеріалом. Сфера застосування гарячекатаних труб визначається їх параметрами.

Серед основних переваг продукції:

висока міцність та стійкість до механічних пошкоджень;

стійкість до впливу перепадів температур;

оптимальне співвідношення ціни та якості.

Завдяки застосуванню безшовної технології зводяться до мінімуму ризики, пов’язані з руйнуванням труби в процесі експлуатації. Не менш важливо, що труби такого типу найбільш пристосовані до впливу хімічних реагентів.

Сфера застосування

Основна сфера застосування гарячекатаних труб – це житлово-комунальне господарство. Їх широко використовують для водопостачальних та опалювальних систем. Завдяки відмінним експлуатаційним характеристикам, вони мають попит:

у сфері нафто- і газовидобування;

на підприємствах харчової промисловості;

в електроенергетиці;

у будівництві та присадибному господарстві – у якості опорних елементів різноманітних конструкцій.

Гарячекатані безшовні труби відрізняються за діаметром та товщиною стінок, що дозволяє обирати певні види продукції з необхідними експлуатаційними характеристиками – стійкі до високого тиску газу або рідини, механічного навантаження або впливу агресивних речовин.

Де купити?

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