Безшовні гарячекатані труби: сфери застосування та переваги
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Зміст:
  1. Труба безшовна гарячекатана: властивості та переваги
  2. Сфера застосування
  3. Де купити?

Труби безшовні гарячекатані належать до найбільш затребуваних елементів виробничих та будівельних конструкцій. Завдяки підвищеній надійності та стійкості до впливу різного роду факторів, вони широко використовуються у різних сферах господарської діяльності. Металобаза ЮТМК пропонує широкий асортимент виробів з чорного та кольорового металопрокату. Саме тут ви можете купити трубу безшовну гарячекатану за оптимальною ціною за метр.

Труба безшовна гарячекатана: властивості та переваги

Гарячекатані труби виготовляють за безшовною технологією з вуглецевої або легованої сталі. Окремі види продукції розрізняються за формою, розміром та матеріалом. Сфера застосування гарячекатаних труб визначається їх параметрами.

Серед основних переваг продукції:

  • висока міцність та стійкість до механічних пошкоджень;
  • стійкість до впливу перепадів температур;
  • оптимальне співвідношення ціни та якості.

Завдяки застосуванню безшовної технології зводяться до мінімуму ризики, пов’язані з руйнуванням труби в процесі експлуатації. Не менш важливо, що труби такого типу найбільш пристосовані до впливу хімічних реагентів.

Сфера застосування

Основна сфера застосування гарячекатаних труб – це житлово-комунальне господарство. Їх широко використовують для водопостачальних та опалювальних систем. Завдяки відмінним експлуатаційним характеристикам, вони мають попит:

  • у сфері нафто- і газовидобування;
  • на підприємствах харчової промисловості;
  • в електроенергетиці;
  • у будівництві та присадибному господарстві – у якості опорних елементів різноманітних конструкцій.

Гарячекатані безшовні труби відрізняються за діаметром та товщиною стінок, що дозволяє обирати певні види продукції з необхідними експлуатаційними характеристиками – стійкі до високого тиску газу або рідини, механічного навантаження або впливу агресивних речовин.

Де купити?

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