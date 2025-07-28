Бізнес закликає якнайшвидше врегулювати питання щодо продовженням терміну тестування системи еАкциз

Представники бізнесу закликають відповідальні органи державної влади до 1 жовтня 2025 року прийняти законодавчі зміни, які забезпечать можливість впровадження системи еАкциз

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21 липня в Комітеті ВРУ з питаньфінансів, податкової та митної політики відбулася робоча зустріч бізнес-асоціацій, профільних міністерств, виробників та імпортерів підакцизної продукції, присвячена проблемним питанням впровадження електронної системи простежуваності підакцизних товарів – еАкциз.

Під час обговорення бізнес вкотре висловив свою занепокоєність щодо терміну впровадження системи еАкциз, яка поки що не готова до повноцінного тестування, і компанії матимуть вкрай обмежений час на її впровадження.

Представники бізнесу застерегли, що без законодавчих змін, які забезпечать достатній період для тестування всіх компонентів системи еАкциз, з 1 січня 2026 року існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, понад 400 млн грн щоденно, що є неприпустимим в умовах воєнного стану.

У зв’язку з цим, бізнес закликає відповідальні органи державної влади до 1 жовтня 2025 року ініціювати та прийняти законодавчі зміни, які забезпечать можливість тестування та належного впровадження повноцінної системи еАкциз протягом строку, що є не меншим від наразі закріпленого в Законі №3173-IX.

Тільки такий підхід забезпечить виконання системою еАкциз її основного призначення, надасть бізнесу необхідний час для налаштування, дозволить уникнути технічних збоїв, збереже стабільність надходжень до бюджету та запобігатиме зростанню тіньового сектору.

Бізнес очікує від влади чітких термінів щодо прийняття зазначених законодавчих змін, а також завершення розробки повноцінної версії системи еАкциз.