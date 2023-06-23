Бренди, ви офігезні! 16 Український маркетинг-форум стартує менше ніж за тиждень

Головна тема цього року – "Зайняти висоту!". На події виступатимуть 55 експертів, які переосмислюють власні маркетингові та комунікаційні стратегії в умовах війни.

Своїми кейсами поділяться такі компанії, як "ОККО", Yasno, "Біосфера", Glovo в Україні, "Кормотех", "Сільпо", Укрзалізниця, EVA, Bolt, Film.ua, "Дарниця", мережа "Аврора", "Київстар", Ajax Systems, Promodo, ЛУН, МХП, megogo тощо.

Окрім виступів організатори підготували панельні дискусії на найбільш болючі теми: "Український споживач: було – стало. Нові норми та патерни поведінки", "Червоні лінії в комунікаціях під час війни" та "Нова етика та гумор під час війни".

Ірина Качура, VP Commercial and Business Development, CEE Region Carlsberg, модераторка першої дискусії, обговорить зі своїми учасниками головні інсайти компаній стосовно інтересів і поведінки споживачів під час війни. В дискусії приймуть участь Ганна Гришина, директорка з маркетингу компанії "РУШ" (EVA та EVA.UA), Наталія Коршун, керівниця центру розвитку брендів МХП, Дмитро Циганков, когнітивний директор Fozzy Group, Лєра Толочина, маркетинг-директорка Megogo, Борис Цомая, маркетинг-директор Meest Пошта, Олександр Тарасов, бренд-директор Favbet.

Під час дискусії "Червоні лінії в комунікаціях під час війни" модератор Ярослав Ведмідь, засновник і керівник Postmen, обговорить зі своїми гостями, як і чому змінюються комунікаційні платформи брендів під час війни, що найбільше тригерить українців і як поводитись з темами та символами війни. Учасники дискусії – Наталя Ємченко, директорка зі зв‘язків із громадськістю та комунікацій SCM, Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній "Нова Пошта", Максим Саваневський, керуючий партнер plusone social impact, Михайло Шуранов, експерт з корпоративних комунікацій, тренер та викладач PR-програм, Володимир Дегтярьов, солдат Сил ТрО ЗСУ, Олександра Петруньок, PR-директорка Genesis, Олег Хомяк, політичний психолог.

Під час події Євгенія Близнюк, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research та агенції Corestone Group, представить результати ексклюзивного дослідження "Червоні лінії в комунікаціях брендів під час війни: якими їх бачать СМО та споживачі?".

І нарешті, Олена Мартинова, директорка з маркетингу медіагрупи Starlight Media, модераторка дискуії "Нова етика та гумор під час війни" поговорить зі своїми гостями про новий культурний простір і місце гумору в комунікаціях. Учасниками дискусії стануть Ольга Задорожна, генеральна директорка "Новий канал", Гліб Стрижко, морпіх, ветеран, стендап-комік, Іван Уривський, український театральний режисер, Павло Казарін, журналіст, публіцист, філолог-літературознавець, теле- та радіоведучий, боєць Збройних Сил України, Роман Міщеряков, телеведучий, актор і гуморист Improv Live Show, ведучий проекту "Пара на мільйон" на Новому каналі.

Реєструйтесь на 16 Український маркетинг-форум сьогодні.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ: https://bit.ly/46vTeIW