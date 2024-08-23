Британська освіта в Україні: інвестиція в щасливе майбутнє дитини

Заснована на вікових традиціях, британська система освіти вважається однією з найпрестижніших у світі.

Заснована на вікових традиціях, британська система освіти вважається однією з найпрестижніших у світі. Її популярність зростає: понад 4,5 мільйона учнів навчаються у 8000 англомовних міжнародних шкіл, з яких понад 3700 – британські.

Ця модель освіти поєднує традиції з інноваціями, пропонуючи солідну академічну підготовку та розвиток критичного мислення, креативності та комунікативних навичок. Випускники британських шкіл мають значні переваги при вступі до престижних університетів та працевлаштуванні.

The British International School, Ukraine (BISU), започаткована в 1997 році, першою в Україні відкрила шлях до британської освіти. Ми маємо акредитацію Кембриджської екзаменаційної комісії та є членами Ради міжнародних британських шкіл (COBIS). Сьогодні BISU об'єднує три школи в Києві та Дніпрі, де навчаються діти від 3 до 18 років за програмою Cambridge Pathway.

Британська освіта зосереджена на розвитку самостійності та дослідницьких навичок.

Перші роки життя дитини є вирішальними для формування її особистості. Ми прагнемо, щоб діти зростали з усвідомленням власної цінності, любов’ю до навчання та вірою у власні сили. У дитячому садку BISU педагоги надихають малюків на самостійні відкриття, показуючи, як виконувати завдання, і надають час для освоєння навичок. Усе це відбувається в англомовному середовищі.

Шкільна програма Cambridge Pathway готує дітей до реальних викликів життя. Учні активно залучаються до групових проєктів та практичних завдань. Використовується міждисциплінарний підхід, де діти вивчають взаємозв’язки між предметами, аналізують інформацію та роблять висновки.

Після кожного етапу учні складають іспити Cambridge Checkpoint, що забезпечує об’єктивність оцінювання. Іспит на отримання міжнародного сертифіката Cambridge IGCSE (старша середня школа) суттєво впливає на подальшу освітню кар’єру.

Міжнародні вчителі BISU – це дипломовані фахівці з Великої Британії, США, Австралії та Нової Зеландії, які працюють в Україні та проводять уроки безпосередньо в школі. Вони знаходять підхід до кожного учня, визначають індивідуальні траєкторії навчання та допомагають досягти освітніх цілей.

Учні BISU стають справжніми громадянами світу, здатними співпрацювати з представниками різних культур. Вони беруть участь у міжнародних ініціативах, спрямованих на розв'язання глобальних проблем, як-от захист планети, і відчувають себе частиною глобальної спільноти, що сприяє позитивним змінам.

Ключова цінність BISU – це щастя дітей, їхнє емоційне здоров'я та добробут. Наші учні відвідують школу з радістю, адже ми віримо, що лише щасливі люди можуть досягти справжнього успіху та змінити світ на краще.

https://britishschool.ua/contacts/

https://www.facebook.com/britishschoolua

https://www.instagram.com/bis.ukraine/

Ольга Заставна

Засновниця та голова Наглядової ради

Британської міжнародної школи в Україні