Чи підходить дистанційна школа дитині з особливими освітніми потребами?

Відповідь на це запитання ми шукали в представників найбільшої в Україні дистанційної школи "Оптіма"

Під час пошуку школи для своєї дитини батьки завжди прагнуть знайти місце, у якому їй буде максимально комфортно, де її особливості будуть враховані, де вона зможе розвиватися безпечно та комплексно. Для школярів з особливими освітніми потребами це питання стає ще актуальнішим. У цьому контексті традиційна офлайн-школа може провокувати для таких учнів і учениць додатковий стрес через щільний графік, галас у класах та інтенсивний темп навчання.

Та чи підходить таким дітям інший популярний формат — дистанційна освіта? Відповідь на це запитання ми шукали в представників найбільшої в Україні дистанційної школи "Оптіма", де створили одну з найкращих в Україні комплексних програм для дітей з особливими освітніми потребами — "В майбутнє з ОПТИМізмом!".

Чому дистанційне навчання — це найкращий варіант для будь-якої дитини?

Повноцінну дистанційну освіту зараз здобувають дуже багато українських школярів з усього світу. Наприклад, лише в школі "Оптіма" одночасно навчаються понад 20 000 учнів і учениць. Такий вибір батьків цілком можна зрозуміти та пояснити: цей формат пропонує школярам комфорт, індивідуалізований досвід, безпеку та значну інтерактивність.

Звісно ж, для дітей з особливими освітніми потребами всі це переваги мають ще більшу цінність. Чому?

· Відсутність емоційного перевантаження під час навчального процесу. Дистанційна освіта дає можливість повноцінно концентруватися на навчанні: без галасу в класі, щільного розкладу уроків, соціального тиску та негативу.

· Власний темп занять. У дистанційній школі учні та учениці навчаються на сучасній освітній платформі, де містяться всі матеріали, доступні в будь-який час. Якщо дитині потрібно детальніше розглянути якусь тему, можна зупинити урок в будь-який момент або передивитися те, що викликало складнощі. Якщо ж учень розібрався в матеріалі, можна рухатися вперед, не чекаючи на решту класу.

· Контроль над освітнім середовищем. Батьки можуть створити ідеальні умови для навчання своєї дитини: мінімум відвертання уваги, необхідне освітлення, швидкий інтернет, зручне робоче місце — усе, що потрібно дитині для якісного та продуктивного навчання.

· Безпека й емоційний комфорт. Дистанційне навчання дає можливість дитині менше переживати з приводу зовнішніх чинників та негараздів і концентруватися на навчанні.

· Індивідуальний підхід. Викладачі та фахівці школи постійно на зв’язку з дитиною (чат на платформі, онлайн-консультації або телефонні дзвінки) — вона завжди отримає необхідну допомогу та підтримку.

Можна зробити висновок, що навіть стандартне якісне дистанційне навчання вже ідеально підходить для задоволення особливих освітніх потреб. Проте в школі "Оптіма" заглибились у цю тему та розробили комплексну й максимально комфортну програму для таких діток.

"В майбутнє з ОПТИМізмом" — відповідальний підхід до інклюзивності

Причини особливих освітніх потреб школяра можуть бути різні: склад сім’ї, стан здоров’я або наслідки впливу російсько-української війни. Одне зрозуміло напевно — такі діти можуть потребувати більшої уваги, турботи та підтримки.

Саме тому в школі "Оптіма" створили навчальну систему, що допомагає максимально інтегрувати дітлахів з особливими освітніми потребами до навчального процесу. У чому ж особливість пакета "В майбутнє з ОПТИМізмом"?

· Викладачі та методисти з величезним стажем розробляють для дитини програму індивідуального розвитку.

· Навчальний процес містить дуже багато способів подання матеріалу: яскраві відеоуроки, конспекти, інфографіку, ігри, тести — усе, щоб навчання дитини було цікавим і зрозумілим.

· В освітній процес інтегровано вправи й методики, розроблені видатними фахівцями з нейропсихології.

· Навчання дитини супроводжується тьютором, який допомагає, підтримує, приділяє увагу й мотивує дитину.

· У разі потреби дитина займається з логопедом і/або психологом.

· Викладачі та психологи школи завжди на зв’язку з батьками для покращення навчального процесу дитини.

Ці можливості допомагають зробити навчання комфортнішим для якомога більшої кількості дітей. Утім, у школі додали, що прагнуть зробити освіту доступнішою для українських школярів.

Ініціатива, що відкриває дітям шлях до якісної освіти

Одна з найважливіших особливостей сучасності — активна участь у суспільних і благодійних ініціативах. У школі "Оптіма" зазначають, що з 2022 року можливість безоплатно навчатися на платформі отримали тисячі українських дітей. Особливо важливою така опція є для тих, хто зараз вимушено мешкає за кордоном: для школярів і їхніх батьків, а також для українського суспільства загалом.

У 2025/2026 навчальному році спільно з благодійним фондом "За майбутнє дітей" школа знову запустила програму безоплатної освіти для багатьох категорій школярів за кордоном. Завдяки допомозі донорів фонду сотні учнів та учениць зможуть дистанційно навчатися та зберігати зв’язок зі своєю країною, навіть перебуваючи далеко від неї.

Таким чином, дистанційна освіта не лише підходить дітям з особливими освітніми потребами, а й дає їм додатковий комфорт і простір для ефективного розвитку. Ба більше, саме цей навчальний формат робить якісну українську освіту ближчою та доступнішою для дітей — незалежно від того, де вони зараз перебувають.