Concorde Capital презентував проєкт дохідної нерухомості SHELEST Hutir на базі SHELEST Hotel

SHELEST Hutir – це новий проєкт дохідної нерухомості для приватних інвесторів під Вишгородом, в який інвестує SHELEST та Concorde Capital.

Інвестиційна компанія Concorde Capital презентувала приватним інвесторам проєкт дохідної нерухомості SHELEST Hutir, який є частиною успішного проєкту компанії у сфері рекреаційної нерухомості SHELEST Hotel.

"SHELEST Hutir — це новий проєкт дохідної нерухомості для приватних інвесторів під Вишгородом, в який інвестує SHELEST та Concorde Capital. Ми залучаємо партнерів, які пліч-о-пліч з нами створять бізнес для розвитку економіки та місце для відпочинку українців", – розповів під час презентації генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

Концепція SHELEST Hutir передбачає поєднання об’єкта дохідної нерухомості та сучасної дачі. Тобто, інвестор може купити будинок для відпочинку та проводити в ньому відпуску або вихідні, а решту часу отримувати пасивний дохід від здачі своєї власності в оренду. Управління нерухомістю, а саме пошук орендаторів, догляд, прибирання, ремонт та охорону здійснює SHELEST.

Проєкт передбачає 88 таунхаусів, що розташовані в сосновому лісі на березі затоки Дніпра поруч з заміським готельно-ресторанним комплексом SHELEST Hotel.

Площа будинків варіюється від 75 до 150 кв. м, при цьому, інвестор отримує повне право власності на будинок та землю під власним юнітом забудови.

"За нашими прогнозами, вартість кв. м забудови та землі біля Київського водосховища зросте щонайменше на 30% до 2025 року, саме тому зараз є можливість комфортного входу в проєкт для отримання максимальної вигоди", – зауважив Ігор Мазепа.

За словами інвестбанкіра, середньорічна дохідність проєкту складатиме 9%, а це означає, що річний прибуток може скласти біля 1,3 млн грн на рік.