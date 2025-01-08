Дослідження Голема у виставці Тетяни Забеліної: CLAY MAN STORY

17 січня о 16:00 в галереї "Хлібня" у Національному заповіднику "Софія Київська" (вул. Володимирська, 24а) відбудеться відкриття персональної виставки української художниці-керамістки Тетяни Забеліної CLAY MAN STORY.

Це антиутопічна філософська виставка, що досліджує теми життя і смерті, ідентичності, свободи та боротьби. В центрі проєкту — переосмислення стародавньої легенди про Голема — "глиняну людину", створену рабином-кабалістом у Празі XVI століття. Легенда про Голема символізує складний баланс між владою і відповідальністю.

Метою виставки є занурити глядача в магію перетворення мертвої матерії в живу. Голем, як і сама кераміка, є парадоксальним: одночасно могутнім та крихким. Проте, зрештою йому вдається вирватися з системи і отримати справжню свободу.

Тетяна Забеліна – українська художниця-керамістка, яка через кераміку досліджує теми життя і смерті, пам’яті, ідентичності, свободи та боротьби. Живе і працює у Києві. З 2018 року повністю присвятила своє життя мистецтву, зокрема, кераміці. У її творах кераміка виходить за межі матеріального, стаючи інструментом для глибоких роздумів.

Кураторки виставки CLAY MAN STORY Ірина Жигуліна і Ната Кушнірук зазначають: "Виставка Тетяни Забеліної – це не просто візуалізована легенда. Це пошуки справжньої свободи, самопізнання та рефлексії про межі людської влади над творінням. Це історія про кожного з нас. Про те, як із глини обставин ми ліпимо власне Я. Ми всі — Големи у певний момент життя. Але чи наважимося ми знищити обмеження та знайти свою істину?"

Відвідайте виставку "CLAY MAN STORY"

📅 Дати проведення виставки: 17 січня – 23 лютого 2025 року

📖 Організатори: ГО "Літопис Незламності", Національний заповідник "Софія Київська"

🍷 Партнер: ТМ Villa Tinta



Вхід на відкриття виставки безкоштовний.

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