ДП "Ліси України" цьогоріч заощадить на закупівлях понад 250 млн грн

Про це повідомив у Фейсбуці директор підприємства Юрій Болоховець.

"Прозорі закупівлі – одна зі складових реформи лісової галузі. Ми купуємо оптом значно дешевше. Купуємо на конкурентних торгах, де в середньому беруть участь 3-5 учасників. На паливі вже заощаджено 41,7 млн грн, на електроенергії – 9,4 млн грн, на шинах для автотранспорту та спеціалізованої техніки – майже 4 млн грн", – зазначив він.

Закупівлі ще продовжуються, отже, сума економії зросте ще більше, констатує директор.

Втім, на його думку, прозорі закупівлі – це не лише про величезні кошти, а й про детінізацію галузі.

Для прикладу Болоховець згадав про перехід на Prozorro, завдяки якому вдалося детінізувати закупівлю послуг із землевпорядкування.

"За часів лісгоспів це була корупційна "годівниця". Прямі договори з непрозорим ціноутворенням. Ціни могли відрізнятися в декілька разів залежно від того, хто і у кого закуповує. Цього року ми закупили послуги на землевпорядкування для 214 тис. га. Ціна на торгах знижена майже в 5 разів", – зазначив директор.

Крім того, детінізовано закупівлю послуг зі страхування з обов’язкового страхування автотранспорту, яке колись було банальним вимиванням коштів з підприємств.

"Нещодавно на відкритих торгах на закуплені послуги з обов’язкового страхування для 6 700 одиниць транспорту ціна знижена більш як утричі", – проілюстрував економічну вигоду очільник держпідприємства.

Навіть на закупівлі техніки та обладнання вдається досягати суттєвої економії. Наприклад, за техніку для обробки ґрунту, "Ліси України" заплатили майже на 30% менше.

У наших найближчих планах колективу – переведення на Prozorro закупівлі послуг із заготівлі деревини.

"Це справді революційні зміни. Таким рівнем прозорості не можуть похвалитися навіть деякі наші європейські колеги", – підсумував Болоховець.

За підсумками дев’яти місяців ДП "Ліси України" збільшило чистий прибуток до 2,6 млрд грн, що в десять разів більше, ніж галузь заробляла до початку реформи.