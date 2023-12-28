ДП "Ліси України" за підсумками 2023 року збільшило рентабельність з 6% до 14%

ДП "Ліси України" за підсумками 2023 року перерахувало до бюджетів усіх рівнів 10,5 млрд грн, що на мільярд більше, ніж у минулі роки, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Прибуток зріс більш ніж удвічі – до 3 млрд грн. І це в умовах падіння середньої ціни знеособленого куба деревини та зменшення (хоча й незначного) обсягу реалізації", – підбив він попередні підсумки 2023 року на фейсбук-сторінці, нагадавши, що до початку укрупнення та реформування державні лісгоспи сумарно показували не більш як 200 млн доходів і отримували 350 млн грн дотацій від держави.

Крім того, рентабельність держпідприємства зросла з 6% до 14%, а сплата дивідендів державі – утричі. 56 дотаційних майнових об'єктів, на які роками витрачалися кошти підприємства, були реалізовані через Фонд держмайна.

"Значну частину закупівель переведено через Prozorro. Економія становила близько 300 млн грн. Це й економія від мінімальних ринкових цін. Якщо порівнювати з тим, як раніше закуповували лісгоспи, ми зберегли щонайменше мільярд гривень", – наголосив Болоховець.

За його інформацією, у 2023 році "Ліси України" оформили майнові права на площу понад 700 тис. га, у 2024 році заплановано повністю завершити цей процес. Процес тривав багато років, що сприяло незаконному відчуженню державного лісового фонду, пояснив гендиректор і уточнив, що оформлені майнові права на 5,3 тис. га самосіянних лісів і територій під лісорозведення – це результат зростання довіри до "Лісів України" з боку місцевих громад.

Держпідприємство також перебуває в процесі будівництва 256 км доріг. Замовлення на виконання цих робіт уперше розміщуються через Prozorro, що надає змогу контролювати обсяг і якість виконаних робіт.

Болоховець зазначив, що протягом року в 43 рази вдалося скоротити площу пожеж, що дало змогу зберегти десятки тисяч га лісу, який зазвичай губився щороку.

На територіях ДП "Ліси України" висаджено 195 млн дерев – це більше, ніж загалом по всій Україні минулого року.

"З поправкою на величезні втрати лісового фонду програма президента "Зелена країна" успішно виконується. Уперше за багато років масштабне висаджування проводиться в південних і східних господарствах. Робимо ставку на будівництво сучасних насіннєвих центрів і збільшення частки сіянців із закритою кореневою системою", – написав він.

Болоховець розповів, що департамент безпеки провів понад тисячу перевірок філій підприємства, за результатами яких було впроваджено нові інструменти боротьби з незаконними рубками.

Держпідприємство також надало допомогу ЗСУ на суму близько 300 млн грн і надало військовим майже 100 тис. куб. м лісоматеріалів і 122 од. техніки.

"Цього року ми взяли дуже високу планку. Завдання на наступний рік не лише втримати рекордні показники. А значно їх покращити. Потенціал для цього є", – резюмував гендиректор "Лісів України".