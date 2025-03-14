ДП "Ліси України" запровадить річні контракти на купівлю деревини

ДП "Ліси України" з 2026 року впровадить річні контракти на купівлю деревини з фіксованою ціною, зменшуючи ризики цінових коливань.

З 2026 року учасникам ринку вперше запропонують річні біржові контракти на деревину з фіксованою ціною. Про це заявив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець в рамках форуму "Лісові ресурси: стан та перспективи".

Запровадження річних контрактів зменшують для переробників ризики цінових коливань на сировину. Як зазначали учасники заходу, появі довгострокових контрактів передував тривалий шлях формування прозорого і конкурентного ринку деревини, скорочення тіньового сегмента. За словами заступника міністра Міндовкілля Сергія Власенко, реалізація лісопродукції здійснюється на конкурентних засадах та немає маніпуляцій. Прибрано власну лісгоспну переробку, яка існувала за рахунок пільг.

Голова Комітету ВРУ з екологічної політики Олег Бондаренко вважає, що лісова галузь у 2019 році й сьогодні – це різні галузі.

"Хочу дійсно віддати належне керівництву ДАРЛУ та ДП "Ліси України", завдяки яким відбулися великі зміни. Значно скорочені обсяги незаконних вирубок. Галузь стала більш прозорою, більш передбачуваною, почала рухатися у напрямі наближеного до природи лісівництва", – заявив Олег Бондаренко.

Річні контракти не єдиний крок на зустріч бізнесу, підкреслюють в ДП "Ліси України".

Починаючи з біржових торгів першого кварталу 2025 року удвічі зріс попит на лісопродукцію. Контрактується не 50-60%, а 80-90% виставленого на торги об’єму, що відчутно вплинуло на ціни, які останні три роки практично не змінювались.

Задля стабілізації цін Юрій Болоховець декларує готовність "Ліси України" збільшити заготівлю і відповідно пропозицію деревини на 30% до 18-19 млн м3 на рік. Компанія вже два роки інвестує у будівництво лісових доріг для доступу до нових лісових масивів, запланувала закупівлю великих партій техніки для механізованої заготівлі, адже з кожним днем брак людей у заготівельних бригадах стає все більш гострим.

Водночас лісівники зазначають, що не все залежить виключно від них. За словами Юрія Болоховця, мільйони кубометрів деревини на рік Україна втрачає внаслідок недосконалої нормативної бази. Через забюрократизовану систему затвердження матеріалів лісовпорядкування, через надмірні вимоги щодо проходження процедури ОВД та інші причини.

Як зазначив голова Держлісагентства, в Україні також налічується приблизно 400 тис. га нерозподілених лісів, які не надані в користування. Цей ресурс країна не використовує.

Тож організатори форуму запропонували бізнесу та місцевому самоврядуванню зайняти проактивну позицію та спільно долучатися до обговорення тем, які гальмують розвиток лісового господарства.