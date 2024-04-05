ДП "Ліси України" збільшили прибуток до майже 1 млрд грн

У першому кварталі цього року прибуток ДП "Ліси України" зріс до майже 1 млрд грн.

Про попередні результати роботи держкомпанії у січні-березні 2024 року повідомив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

За його словами, реалізація необробленої деревини зросла до майже 5,1 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у першому кварталі 2023 року.

Сплата податків зросла на понад 850 млн грн.

Серед негативних факторів, які позначилися на результатах — блокада західних кордонів. Дорога експортна логістика стала ще дорожче, що вдарило як по переробниках, так і по лісівниках.

Серед позитивних факторів — закриття лісгоспних цехів переробки.

"Утримання цехів в ринкових умовах не мало сенсу. Роздержавлення ринку переробки посилило конкуренцію, прозорість, значно зменшило корупційні ризики. Зважайте, це лише перший квартал. Більш відчутно відмова від лісгоспної переробки позначиться на економічних показниках другого-третього кварталів", — повідомив Болоховець.

Нагадаємо, за результатами 2023 року прибуток ДП "Ліси України" зріс у понад два рази до 3 млрд грн. Водночас до початку реформування державні лісгоспи сумарно показували не більше 200 млн прибутку, отримуючи 350 млн грн дотацій від держави. Рентабельність зросла з 6% до 14%. Сплата дивідендів державі збільшилась в три рази. Економія на закупівлях склала майже 300 млн грн завдяки переведенню процедури торгів на Prozorro.