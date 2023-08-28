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28.08.2023, 16:38

Деревину дров'яну промислового використання експортери вже можуть придбати на біржових торгах

Деревину дров'яну промислового використання експортери вже можуть придбати на біржових торгах - Фото

Українська універсальна біржа надає можливість учасниками ринку, в т.ч. експортерам, взяти участь у торгах з купівлі-продажу деревини дров'яної промислового використання. 

Потрібно наголосити, що в зазначених торгах можуть взяти участь, як вітчизняні підприємства, так і нерезиденти України, що стимулює зростання попиту на цей вид ресурсу.

"Деревина дров'яна промислового використання сьогодні не має шаленого попиту на внутрішньому ринку. Тому нами спільно з ДП "Ліси України" були впроваджені інструменти, які, по-перше, відкривають нові можливості експорту ресурсу, відкривають ринок для іноземних підприємств, а по-друге, враховують особливості експортних операцій та процесів. Зазначене впровадження спрощує та значно підвищує швидкість проходження відповідних процедур", – зазначив Сергій Гладкий, директор ТОВ "УУБ".

На перших торгах вже було реалізовано три лоти загальним об’ємом 3000 м3. Участь в торгах взяли, як українські, так і європейські компанії.

З розкладом відповідних торгів можна ознайомитись на сайті біржі за посиланням.

 

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Теги: Українська універсальна біржа, УУБ
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