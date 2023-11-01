Друга зустріч деревообробників в рамках програми "Діалоги з бізнесом"

Цього разу на заході обговорювали сегмент хвойних порід необробленої деревини. Серед учасників: Олексій Кураков, директор департаменту з продажів ДП "Ліси України", представники деревообробного бізнесу – ТОВ "Українські лісопильні", ТОВ "Бренвель", ТОВ "УХЛК", ТОВ "Слав Форест", ТОВ "ДТЕК Павлоградвугілля", ТОВ "Лісотехнолог України" та ін.; керівництво ТОВ "Українська універсальна біржа". Вже традиційно модерував зустріч Павло Васильєв, очільник ГС "Асоціація деревообробних підприємств України".

Мова йшла про наявність сировини на ринку та можливість її отримання для деревообробних підприємств.

"Сегмент хвойних порід деревини є дуже важливим для деревообробної галузі України. Деревину хвойних порід, такі як сосна, ялина, ялиця широко використовують у будівництві, меблевому виробництві та інших галузях. В Україні існує чисельна кількість підприємств з виробництва меблів, дерев'яних виробів та інших деревообробних продуктів. Хвойні породи деревини становлять більшу частину їх сировини. Також Україна має велику площу лісів, де головними видами є сосна та ялина. Відповідно, деревообробна галузь може отримувати стабільний доступ до сировини з внутрішнього джерела, а вже готовий продукт на внутрішньому ринку та експортувати до країн Європи", – розповідає Павло Васильєв, очільник АДПУ.

Також говорили про підготовку до аукціонів першого кварталу 2024 року.

Директор департаменту з продажів ДП "Ліси України" Олексій Кураков своєю чергою зазначив, що лісгоспи беруть активну участь у біржових аукціонах з продажу деревини, а ДП "Ліси України" стежить, щоб Філії виконували свої зобов’язання по договорах.

"Наразі показник виконання договорів зі сторони державних лісгоспів перед покупцями складає 89%. Наша мета довести його принаймні до 95%. Ми пильно за цим стежимо. За невиконання своїх зобов’язань наші працівники несуть сувору відповідальність. Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю з бізнесом", – зазначив Олексій Кураков.

"Діалог із бізнесом дає можливість отримати зворотний зв’язок, почути питання і знайти шляхи їх вирішення. Такі заходи це можливість під різним кутом розглянути бізнес-процеси й з’ясувати їх ефективність", – підсумовує зустріч Сергій Гладкий, директор ТОВ "Українська універсальна біржа".





*Програма "Діалоги з бізнесом" ініційована ГС "Асоціація деревообробних підприємств України" спільно із ДП "Ліси України". Серія зустрічей має пройти протягом жовтня – листопада та присвячена найбільш актуальним питання функціонування ринку.

Контакти організаторів програми "Діалоги із бізнесом":

050 608 72 61 ([email protected]).