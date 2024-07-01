ДВРЗ Design Days повертається: як пройде другий сезон днів промислового дизайну в Києві

З 22 по 25 серпня в Києві вдруге відбудуться дні українського промислового дизайну — ДВРЗ Design Days. Це дослідницька і просвітницька платформа, що покликана сприяти розвитку індустрії промислового дизайну та підтримати українських виробників. В основі її ідеї — філософія "своє для своїх" (local to local).

"Промисловий дизайн в широкому розумінні — це предмети, які можна виробляти серійно. Вони є частиною нашого побуту. Дотримуючись принципу local to local, європейці готові купляти товари часто не найкращої якості, але при цьому власного виробництва, щоб підтримати своїх. В Україні є багато виробників, які не поступаються європейським. Але відповідної культури споживання поки немає. Ми прагнемо це змінити і створити умови для того, щоб український дизайн з’являвся в кожній оселі українців", — говорить співорганізатор ДВРЗ Design DaysРоман Михайлов.

ДВРЗ Design Days — це захід нового формату, аналогів якої у сфері українського дизайну ще не було. Його особливості — використання промислових зон як локацій для культурних заходів і продумані кураторські експозиції, покликані допомогти українцям краще розбиратись в дизайні та його напрямках.

Ідеологиня ДВРЗ Design Days Лариса Цибіна розповідає про тему нового сезону:

"Тема НИНІ/NOW запрошує кожного дослідити характер українського дизайну через об’єкти, які є своєрідними маркерами сьогодення. Вони розкривають історію про місце та час, в які були створені. Ми усвідомлюємо, що дизайн має потужний потенціал змінювати світ на краще і відчуваємо відповідальність перед землею у нас під ногами і людьми, які живуть поруч. Демонструючи інноваційні та творчі підходи в дизайні, ми постійно відповідаємо на питання: "Хто ми є?", "Які ми є?", "Де ми зараз знаходимось?" та намагаємось зазирнути на кілька кроків уперед, попри трагічні виклики нашого часу".

Цього року ДВРЗ Design Daysбуде масштабнішим за попередній. Так, до основної виставкової локації, Галереї Panoptikum на ДВРЗ, додалась ще одна — Культмотив на Подолі. Просвітня програма буде представлена в просторах Будзірки на Куренівці, де відкриється бібліотека українських матеріалів та працюватиме лекторій, а також Агромату у Святошинському районі, де також будуть лекції.

У програмі ДВРЗ Design Days — експозиції, виставки, інтерактивні зони, освітні лекторії, майстер-класи, фудкорти, музична програма. Для охочих придбати щось на згадку працюватиме pop-up store — зона, де можна буде купити спеціально відібрані предмети та витвори дизайну.

Кураторами подій стали відомі українські та міжнародні експерти. Для створення секції функціонального мистецтва запрошено бельгійського галериста і колекціонера Жана Франсуа Деклерка, який відомий своїми виставками в Парижі, Мілані, Брюсселі та інших містах. Вперше міжнародний експерт такого рівня приїде для створення сценографії з унікальних об'єктів, що знаходяться на межі дизайну та мистецтва.

Куратором експозиції промислових об’єктів та декору стане відома українська дизайнерка Катерина Соколова, а напрям крафту куруватиме архітекторка та художниця Ліна Федоренко.

Вхід на подію для відвідувачів буде безкоштовним. Слідкуйте за новинами на сайті або в офіційних соцмережах ДВРЗ Design Days.