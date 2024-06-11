Енергоатом готується до зимового електропостачання 2024/2025

Це необхідно для стабільної та безперебійної роботи АЕС протягом наступного опалювального сезону.

Ремонтна кампанія відбувається щороку відповідно до графіків, які складаються Укренерго та затверджуються Міністерством енергетики України.

"Сьогодні, коли більша частина генерації розбита внаслідок російських ракетних обстрілів, атомна енергетика продовжує стабільно забезпечувати українські домівки та промисловість електроенергією, як протягом літнього, так і – особливо – осінньо-зимового періоду. Саме тому вчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів на атомних енергоблоках надважливе. Але більш важливим є перевантаження ядерного палива. В період ремонту відпрацьоване ядерне паливо вивантажується з реактора, а свіже завантажується в нього. Це забезпечує подальшу роботу енергоблоку протягом близько одного року з моменту перевантаження", – говорить керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Очільник Компанії вчергове відзначив важливу роль українських атомників, адже завдяки їхній фаховості та високій кваліфікації вдалося суттєво скоротити строки планово-попереджувальних ремонтів та оптимізувати усі процеси. 🛠

"Наші фахівці працюють цілодобово, відповідно до регламенту та дотримуючись усіх безпекових норм. Завдяки цьому протягом минулого опалювального сезону, ефективність роботи всіх 9-ти атомних енергоблоків, що працюють на підконтрольній Україні території, сягнула понад 100%. В холоди вони безупинно виробляли електроенергію", – наголосив Петро Котін.

Він додав, що саме завдяки вчасно і якісно проведеній минулорічній ремонтній кампанії, опалювальний сезон 2023/2024 року вдалось пройти без масових відключень та перебоїв з електропостачанням. І це попри суттєве руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів!

Енергоатом працює для України та українців!