ГС "АДПУ" спільно із ДП "Ліси України" ініціюють програму "Діалоги з бізнесом"

Серія зустрічей має пройти протягом жовтня – листопада та буде присвячена найбільш актуальним питання функціонування ринку.

"ДП "Ліси України" проводить прозору політику, ми відкриті до діалогу з учасниками ринку для пошуку збалансованих рішень в інтересах держави та українських виробників", – заявив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Діалог – це завжди важливо, а особливо зараз, коли відбулась реформа лісової галузі, удосконалюються та запроваджуються нові інструменти реалізації деревини. Саме тому спільно із ДП "Ліси України" прийняли рішення ініціювати проєкт "Діалоги з бізнесом". На серію зустрічей запрошуємо представників галузі, експертів. Кожна зустріч буде присвячена окремому кластеру ринку. Наша задача – наблизити позиції лісівників і переробників, посилити галузь та сприяти її розвитку", – зазначив Павло Васильєв, очільник АДПУ.

Участь в зустрічах крім членів АДПУ вже підтвердили представники ДП "Ліси України", а також представники товарних бірж, які спеціалізуються на реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів.

Контакти організаторів програми "Діалоги із бізнесом": 050 608 72 61 ([email protected]).