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13.10.2023, 11:40

ГС "АДПУ" спільно із ДП "Ліси України" ініціюють програму "Діалоги з бізнесом"

ГС "АДПУ" спільно із ДП "Ліси України" ініціюють програму "Діалоги з бізнесом" - Фото

ГС "Асоціація деревообробних підприємств України" спільно із ДП "Ліси України" ініціюють програму "Діалоги з бізнесом".

Серія зустрічей має пройти протягом жовтня – листопада та буде присвячена найбільш актуальним питання функціонування ринку.

"ДП "Ліси України" проводить прозору політику, ми відкриті до діалогу з учасниками ринку для пошуку збалансованих рішень в інтересах держави та українських виробників", –  заявив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Діалог – це завжди важливо, а особливо зараз, коли відбулась реформа лісової галузі, удосконалюються та запроваджуються нові інструменти реалізації деревини. Саме тому спільно із ДП "Ліси України" прийняли рішення ініціювати проєкт "Діалоги з бізнесом". На серію зустрічей запрошуємо представників галузі, експертів. Кожна зустріч буде присвячена окремому кластеру ринку. Наша задача – наблизити позиції лісівників і переробників, посилити галузь та сприяти її розвитку", – зазначив Павло Васильєв, очільник АДПУ.

Участь в зустрічах крім членів АДПУ вже підтвердили представники ДП "Ліси України", а також представники товарних бірж, які спеціалізуються на реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів. 

Контакти організаторів програми "Діалоги із бізнесом": 050 608 72 61 ([email protected]).

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Теги: Асоціація деревообробних підприємств України, ДП Ліси України
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