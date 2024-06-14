ГС "Асоціація деревообробних підприємств України" впровадила модуль аналітичних даних

ГС "Асоціація деревообробних підприємств України" об’єднує понад 100 підприємств галузі. Її головним завданням є формування та розвиток цивілізованих відносин на ринку деревини України, а також в суміжних галузях. Підприємства, що входять до асоціації мають річне перероблення близько 1,5 млн м3 деревини і є активними учасниками ринку.

ГС "АДПУ" постійно удосконалює та впроваджує допоміжні торгові інструменти. Віднедавна організація розпочала практику публікації аналітичних даних ринку деревини. Це стало можливим завдяки підписанню Договору про співробітництво між ГС "АДПУ" та Українською універсальною біржею й Українською енергетичною біржею, які надають відповідні дані. Таким чином модуль аналітики містить об’єднану інформацію від провідних ліцензованих бірж, що проводять регулярні, відкриті, конкурентні та доступні кожному торги деревиною та пиломатеріалами.

Аналітична платформа ГС "АДПУ" знаходиться на сайті Асоціації. Скористатися нею може кожен охочий. Інструмент гнучкий, простий і зрозумілий у використанні, має інтерактивний інтерфейс і є справжнім каталізатором для оптимізації робити. За його допомогою можна простежити кон’юнктуру ринку, його тенденції, проаналізувати ситуацію, зважити свій діловий потенціал й здійснити вигідну торговельну операцію.

На платформі представлені показники за два часові періоди – з початку року та за поточний квартал. Інформація оновлюється щоденно.

Зокрема даний функціонал містить інтерактивну карту на якій позначені області з найвищим, середнім та найнижчим рівнем виконання договорів. Вони мають відповідні кольори. При наведенні курсора на вибрану область можна побачити обсяг реалізованої деревини у м3 та відсоток виконання контрактів. Дана мапа допоможе покупцям обрати регіон з найменшими ризиками щодо виконання договору.

Платформа містить інформацію про частки обсягів виконання та невиконання договорів у загальній структурі по групах продавців у відсотках та м3 у вигляді інтерактивних діаграм.

Окремо представлена інформація про виконання договорів з купівлі-продажу деревини у розрізі офісів ДП "Ліси України", яка містить дані про загальний обсяг реалізованого ресурсу тим чи іншим офісом та фактичне відвантаження у м3 та відсотках.

"Ми раді презентувати широкому загалу новий інструмент – модуль аналітики. Це стало можливим завдяки нашим партнерам з УУБ та УЕБ за що ми їм дуже вдячні. Скориставшись даним функціоналом можна переконатися, що він зручний і простий у використанні й буде надійним помічником при здійсненні торговельних операцій. Слід зазначити, що платформа містить корисну інформацію не лише для учасників ринку, а і для всіх зацікавлених осіб – представників органів контролю, ЗМІ, науковців, фахівців галузі та інших", – зазначив голова ГС "АДПУ" Павло Васильєв.