Інновації. Підприємництво. В Івано-Франківську відбудеться другий всеукраїнський Brave Summit

14 липня в Івано-Франківську у просторі інноваційного центру Промприлад.Реновація пройде другий всеукраїнський бізнес-саміт Brave.

Цього року саміт буде присвячений інноваціям, зокрема у безпековому секторі та у кризові часи.

"Інновації необхідні, особливо в країні, де триває війна. Потреба в інноваціях зростає коли говоримо про відновлення економіки і конкуренцію на глобальному ринку. Мета Brave Summit – привернути увагу до важливості розвитку підприємництва та інновацій в Україні, та розглянути виклики, які з’явились через війну", — пояснює координаторка саміту, керівниця центру підтримки бізнесу "Промприладу" Іванна Погребняк.

У програмі чотири панельні дискусії:

Свобода та права на місцях, взаємодія місцевої влади з підприємцями як чинники розширення підприємництва та інновацій в громаді;

Інновації як рушій економічного прориву;

Підприємництво і безпековий сектор. Інновації на перетині безпеки і бізнесу;

Історії трансформації проєктів та бізнесів, які виникли за часів повномасштабної війни.

Серед спікерів: співзасновник Petcube Ярослав Ажнюк, зараз розвиває галузь miltech в Україні; співзасновник Lasertag.Net Михайло Обод; директорка громадської організації Sunrise Valley Science & Technology Park в Литві Лайма Балчуне; CEO і засновник Cyber/nnov8 Святослав Святненко; співзасновник нейрологічного стартапу Anima Роман Гавриш; економіст Павло Шеремета; проєктна менеджерка науково-популярного лекторію Science4Kids (Inscience) Поліна Ліміна та ще понад 10 спікерів з бізнес-середовища та сектору публічного врядування.

Слідкуйте за сторінкою івенту у Facebook, там опублікуємо повний список спікерів: http://surl.li/ilrfi

В учасників буде можливість відвідати усі чотири панельні дискусії та взяти участь у нетворкінгу наприкінці вечора.

"Ми прагнемо створити платформу для підприємців, аби вони могли об’єднатися, обмінятись досвідом та ідеями, обговорити виклики та знайти спільні рішення, які принесуть користь їх бізнесам та сприятимуть відбудові і зміцненню економіки країни", — пояснює Іванна Погребняк.

Участь в бізнес-саміті за попередньою реєстрацією: https://bit.ly/3qO8osp

Кількість місць обмежена.

Brave summit пройде вже вдруге. Вперше він відбувся 29 липня 2022 року. Подію тоді відвідало понад 200 учасників та 42 спікера з різних регіонів України.

Promprylad.Renovation — інноваційний центр на базі старого заводу, який працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва та освіти. Це проект зі сфери імпакт-інвестування, де інвестори одночасно вкладають в соціальний вплив на регіон та отримують повернення інвестицій у вигляді дивідендів.

Коли: 14 липня, з 10.00 до 21.00

Де: Промприлад.Реновація, Івано-Франківськ, вул. Української Перемоги, 23

Організатори: БО "Благодійний фонд Промприлад" у партнерстві з Бізнес школою УКУ у рамках проєкту Центр підтримки бізнесу як місце для нових можливостей відновлення бізнесу за сприяння Проєкту USAID "Економічна підтримка України".

Медіапартнери: Liga.net та The Village.