Інсайти з головної зернової конференції Grain Ukraine

Які перспективи розвитку зернової галузі бачать наразі українські та іноземні експерти? Ми зібрали ключові висновки з IX міжнародної конференції Grain Ukraine, що відбулася у Києві 30-31 травня 2024 року.

"Україна залишається стратегічним постачальником продовольства для світу", — цими словами розпочала свій виступ Маріанна Ворд (Marianne Ward), директорка World Food Program в Україні. Вона презентувала на події ініціативу Grain from Ukraine та оцінила її вплив на продовольчу безпеку у світі. "Україна впродовж десятиліть була одним із ключових постачальників зернових та олійних у межах Всесвітньої продовольчої програми (WFP). І навіть під час повномасштабного вторгнення у 2023 році Україна була першою у топ-10 країн, що постачають продовольство у межах WFP. Завдяки програмі Grain from Ukraine, ініційованій президентом України, понад 160 тисяч тонн українського зерна було експортовано до країн Африки, що гарантувало продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей", — розповіла експертка.

Проте експорт українського зерна та продовольства стикається з багатьма перепонами, серед яких і запровадження обмежень від ЄС, і бюрократичні та регуляторні труднощі. Під час панельної дискусії "Перспективи європейської інтеграції українського агросектору" на Grain Ukraine експерти обговорювали, як побудувати конструктивний порядок дій для інтеграції українського агросектору з країнами ЄС та зменшити вплив політичних чинників на економічні інтереси країн ЄС.

"Якщо говорити про готовність українського АПК до вступу до ЄС, то хоч і більшість нормативно-правових актів, що регулюють якість сільськогосподарської продукції, було імплементовано в рамках виконання Угоди про асоціацію, але законодавство, що регулює аграрне виробництво в межах внутрішнього ринку, ще не було імплементовано. Ми маємо звернути увагу на "домашнє завдання", зокрема, що стосується регулювання конкурентних відносин на внутрішньому ринку та захисту прав малих виробників, аби їхні інтереси не утискались. Також маємо попрацювати над розробкою систем PLIS, IACS і FADN, що є трьома важливими стовпами спільної аграрної політики ЄС", — зазначила Ольга Трофімцева, експертка у галузі АПК, експосолка з особливих доручень МЗС України.

Окрім зовнішніх викликів, українські агровиробники змушені долати труднощі, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну. Серед найбільш відчутних локальних викликів українського агросектору є дисбаланс розвитку регіонів. Модеруючи цю панельну дискусію, Богдан Костецький, операційний партнер торговельно-аналітичної компанії Barva Invest, що фермерам на прифронтових територіях доводиться працювати попри пошкоджену землю та інфраструктуру — зокрема за підсумками 2023 року постраждало 36% довоєнних зернових площ, кожен четвертий аграрій скоротив виробництво, а 1/3 компаній покинула ринок.

Петр Крогман (Petr Krogman), власник компанії Agromino і президент Українсько-Чеської торгової палати, зазначив, що в умовах війни для аграріїв склалися надто різні умови залежно від регіону і наголосив на тому, що регіонам, які страждають від бойових дій, необхідно більше солідарності і розуміння від тих, що у більшій безпеці. "Наразі агровиробники у прифронтових регіонах втрачають 250 доларів на кожному гектарі. Потрібно активно підтримувати людей на цих територіях, адже це інвестиція у те, аби вони були лояльними до України".

Про те, як воєнні ризики позначаються на морській логістиці, говорили експерти під час панельної дискусії, модератором якої виступив Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації (УЗА). У вступі до дискусії він наголосив, що у воєнні часи логістична складова набула ще більшого значення в українському агросекторі. "Україна залишається одним із найбільших експортерів зерна у світі. В обсягах міжнародної торгівлі на Україну припадає більш ніж 10%, тож якщо ми не будемо постачати це зерно, ми побачимо продовольчу інфляцію у світі", — переконаний експерт.

Організатор події — компанія IdeasFirst. Партнерами щорічної конференції виступають група терміналів TIS та інвестиційна компанія SD Capital. Контент-партнер конференції — Trend & Hedge Club. Генеральні спонсори конференції — Укргазбанк і Контейнерний Термінал Мостиська. Офіційний партнер заходу — OТП Банк.