Інвестуйте в комфорт: 5 технологічних рішень, що збільшують вартість нерухомості

За оцінками експертів ринку нерухомості, житло з сучасними технічними рішеннями може зростати в ціні на 10–20%

Облаштовуючи свій житловий простір, більшість споживачів оцінюють побутову техніку та обладнання з позиції оптимального балансу ціна – якість. Сьогодні ми пропонуємо відійти від такого стандарту та поглянути на питання ширше: не лише з позиції вашого майбутнього комфорту, але й з погляду найбільш вигідної інвестиції, що підвищить вартість помешкання, якщо, з тих або інших причин, вам доведеться його продати. До вашої уваги – рейтинг технічних рішень від компанії ВЕНКОН, що дозволять досить вигідно продати навіть невелику квартиру або будинок.

Системи клімат контролю та кондиціонування повітря

А точніше, розумні системи, що поєднують керування опалення та кондиціонування будинку в єдиний блок, яким можна управляти дистанційно. На практиці це означає, що, за умов професійного монтажу та налаштування, ви можете отримати максимально комфортну температуру повітря в приміщенні саме в той момент, коли повернетеся з роботи.

Якісна сучасна сантехніка

Ванна, душова кабіна та кухонна мийка – це ті елементи комфорту, які ви точно залишите в квартирі, виставленій на продаж. Отже, варто уже зараз обирати технічно довершені, якісні та довговічні моделі з тривалим терміном використання.

Тепла підлога

Ніколи не замислювались над варіантом теплої підлоги? І дарма! Система електричної теплої підлоги дозволить вам та вашим дітям перебувати у повному комфорті за будь-якої пори року – адже тепло розподіляється максимально рівномірно. А надійність такої системи обігріву, як і надзвичайно тривалий термін експлуатації стануть приємним бонусом. Теплу підлогу можна облаштувати саме там, де це найбільш актуально: у лоджії, дитячій кімнаті, ванній.

Розумне кухонне обладнання

Це може бути холодильник з опціями автоматичного визначення продуктів, контролю оптимальної температури та вологості для зберігання продуктів. Сучасні моделі обладнуються системою, що нагадає вам про необхідність поповнення запасів провізії.

Сучасна пральна машина

Передові моделі пральних машин автоматично визначають тип тканини та обирають відповідний режим прання. Та, звісно, як і більшістю сучасної техніки, ними можна керувати через мобільний додаток.

За оцінками експертів ринку нерухомості, житло з сучасними технічними рішеннями може зростати в ціні на 10–20%. Компанія ВЕНКОН спеціалізується саме на таких інженерно-технічних рішеннях – від побутової техніки для дому до сучасної сантехніки, розумної вентиляції, кондиціонування та опалення.

Всі ці та багато інших видів побутової техніки ви можете замовити в інтернет-магазині ВЕНКОН. А також – отримати кваліфіковану консультацію спеціаліста, послуги монтажу та обслуговування обладнання.

За оцінками експертів ринку нерухомості, житло з сучасними технічними рішеннями може зростати в ціні на 10–20%. Компанія ВЕНКОН спеціалізується саме на таких інженерно-технічних рішеннях – від побутової техніки для дому до сучасної сантехніки, розумної вентиляції, кондиціонування та опалення.