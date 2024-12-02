Історія розвитку та стійкості I Love Kebab: від мрії до нагороди Business of the Year

У 2024 році компанія I Love Kebab отримала престижну нагороду Business of the Year 2024 від Ukrainian Business Award, ставши символом не лише успішного бізнесу, але й соціальної відповідальності. За сім років від моменту відкриття першого закладу у Львові, мережа виросла до понад 110 закладів і продовжує активно розвиватися, навіть в умовах війни.

Історія I Love Kebab почалася у 2017 році, коли двоє друзів вирішили втілити свою любов до гастрономії в бізнес. Маючи чітке бачення майбутнього, вони відкрили перший заклад у самому центрі Львова. "Ми вірили, що гості оцінять нашу якість та сервіс, і це дало нам сили рухатися вперед", – згадує один із засновників. Зараз I Love Kebab відомий своїми традиційними позиціями у меню, що базуються на класичних рецептах кебаба.

Серйозним викликом для компанії стала пандемія COVID-19. У цей складний час, коли багато бізнесів скорочували діяльність, I Love Kebab не зупинявся. "Ми швидко адаптувалися до нових умов, зосередившись на доставці та дотриманні санітарних норм", – згадують у компанії.

У 2022 році, коли війна змінила життя кожного українця, I Love Kebab продовжив свою діяльність попри всі труднощі. В перші дні повномасштабного вторгнення засновники думали, як продовжувати роботу в нових умовах. "Нам було важливо підтримати наших гостей і показати, що навіть у найскладніші часи ми готові працювати для них", – розповідає менеджер компанії.

Війна підштовхнула I Love Kebab до зміни стратегії: зосередження на доставці, відкриття нових закладів у безпечніших регіонах та підтримка місцевих громад. Компанія не тільки вистояла, а й відкрила нові заклади навіть у тих регіонах, де ситуація була найбільш напруженою.

Соціальна відповідальність для I Love Kebab – це більше, ніж просто слова. У період війни компанія не лише розширила свій бізнес, але й зробила вагомий внесок у підтримку місцевих громад. Завдяки благодійним акціям та постійній допомозі тим, хто постраждав від війни, I Love Kebab став прикладом для інших підприємств. Компанія також активно співпрацює з волонтерами та громадськими організаціями, надаючи їм продукти харчування та інші необхідні ресурси.

Попри всі труднощі, компанія не зупиняється на досягнутому. У 2024 році I Love Kebab планує збільшити кількість закладів до 150, продовжуючи свою експансію по всій Україні. "Ми завжди мріяли про створення великої мережі, яка приносить задоволення гостям у кожному куточку країни. І тепер ця мрія стає реальністю", – говорить засновник мережі.

I Love Kebab – це не просто місце для швидкого харчування, це символ стійкості, якості та підтримки, особливо у найскладніші часи для України.

Нагорода Business of the Year 2024 підтверджує, що компанія рухається у правильному напрямку, поєднуючи бізнес та відповідальність перед суспільством.