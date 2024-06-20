izibank став переможцем та володарем нагороди Ukrainian Business Award 2024

Попри складні події в країні, галузь фінансів та технологій продовжує демонструвати стійкість та динамічний розвиток. Все більшої популярності набувають онлайн-банки та фінтех-платформи, які пропонують зручні мобільні додатки та широкий спектр послуг, що значно спрощують життя українців.

Аналітики Ukrainian Business Award 2024 провели дослідження та визначили шість найкращих онлайн-банків України, які відзначаються високою якістю обслуговування та інноваційним підходом до роботи з клієнтами.

Переможцем та володарем нагороди Ukrainian Business Award 2024 став izibank – легкий мобільний банк. Застосунок izibank налічує понад 25 сервісів та продуктів, що робить його одним з найфункціональніших на ринку.

Ось деякі з ключових особливостей izibank:

Швидкий онбординг клієнта: Відкрити рахунок та почати користуватися всіма можливостями izibank можна протягом декількох хвилин.

Кредитний ліміт: izibank одним з перших в Україні відновив кредитування клієнтів під час війни.

Вигідні умови: 5% на залишок коштів на рахунку, розстрочка на покупки, безкоштовні p2p перекази, оплата комунальних без комісій, кешбек на всі покупки (0,5%) або підвищений кешбек (до 10%).

Сервіс підтримки клієнтів 24/7: izibank пропонує цілодобову підтримку своїх клієнтів через телефон, онлайн-чат та email.

Можливість заощаджувати: izibank пропонує депозити з вигідними процентними ставками та можливістю конвертації валюти, а також сервіс "Цілі", який допоможе вам заощадити на омріяну покупку.

Участь у програмі єВідновлення: izibank є учасником програми єВідновлення, яка надає українцям можливість отримати грантові кошти на розвиток бізнесу.

Нові послуги: Незабаром izibank планує запустити нові послуги, такі як розстрочка та оплата частинами.

izibank – це надійний та зручний онлайн-банк, який пропонує широкий спектр послуг та вигідні умови для своїх клієнтів. Завдяки інноваційному підходу та високій якості обслуговування izibank по праву здобув нагороду Ukrainian Business Award 2024.