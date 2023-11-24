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24.11.2023, 14:05

Керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував жорсткі кадрові чистки на всіх рівнях

Керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував жорсткі кадрові чистки на всіх рівнях - Фото

"Починаємо жорсткі кадрові чистки. На всіх рівнях. Протягом року безпека ДП "Ліси України" фіксувала факти порушень, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям. Це була величезна робота, яка вимагає часу. Але маємо реальний результат. Поки що без деталей. Скоро про все дізнаєтеся",повідомив у фейсбуці генеральний директор.

Як повідомлялося, Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. В управлінні підприємства перебувають 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

 

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Теги: Юрій Болоховець, Ліси України
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