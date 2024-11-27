Хто є локомотивом галузей ритейлу та ТРЦ – дізнайся на RAU Awards 2024 уже 4 грудня

Церемонія RAU Awards 2024 у Києві відзначить кращих у ритейлі та девелопменті. Понад 150 номінантів, 27 номінацій.

5 грудня 2024 року в Києві відбудеться церемонія нагородження RAU Awards 2024 - найпрестижніша церемонія нагородження кращих у сфері ритейлу та девелопменту в Україні.

На цьому заході будуть відзначені найкращі компанії та досягнення в галузях ритейлу та торговельної нерухомості.

7 років досвіду.

27 номінацій, на які подалися більш ніж 150 номінантів.

36 експертів у складі журі та учасників ринку обиратимуть найкращих.

Особлива увага цьогоріч на проєктних номінаціях:

🔹 Кращий концепт року: нові, інноваційні формати, що змінюють уявлення про ритейл.

🔹 Інноваційний ритейлер року: за найсміливіші технологічні рішення, які формують майбутнє.

🔹 Кращий маркетинг ТРЦ: найяскравіші, найрезультативніші кампанії, які дійсно запам'яталися споживачам.

Ви маєте можливість стати частиною цієї події, приєднавшись до спільноти лідерів та інноваторів і обрати своїх фаворитів!

Які компанії вже зареєструвалися?

Серед зареєстрованих гостей – представники таких компаній, як Sinsay, LC Waikiki, Pandora, PUMA, VOVK, АНЦ, Dragon Capital, Novus, Київстар, Укрнафта, WOG, Respublika Park, VARUS, COMFY, EVA, Сільпо, АТБ та багато інших.

Поспішайте зареєструватися, щоб приєднатися до урочистостей та відсвяткувати досягнення року разом з нами! Кількість місць обмежена. Ми з нетерпінням чекаємо на вас!

Детальніше про захід та участь: https://awards.rau.ua