Книги для осіннього читання

Виберіть книгу, яка подарує радість: від популярного "Благословення Небесного Урядника" до класичних творів Шекспіра та Франка.

Похмурої днини завжди хочеться сонця й світла, хоч метафоричного. Нехай це буде світла думка популярного автора, ясний і чіткий сюжет пригодницького роману чи променистий твір про кохання. Таке читання збагатить емоційно й подарує гарний настрій. Щоб визначитися з вибором цікавої книги, зверніть увагу на новинки, які приємно вражають читачів.

Роман з присмаком східних традицій

Книга, що підкорила світ й подарувала радість читання величезній аудиторії, – роман М. Тонсьов "Благословення Небесного Урядника". Видавництво BookChef відкрило передзамовлення на першу книгу знаменитої серії, що має найчисельніший у світі фан-клуб. Дія роману відбувається у декількох вимірах: Небесній столиці, у королівстві смертних та у світі мерців. Сюжет твору містить елементи східної міфології, оригінальні філософські думки та зародження стосунків героїв. Легка іронія майже на кожній сторінці: "Людям подобалось дивитися, як смертні досягають небес, але ще більше їм подобалося спостерігати за тим, як божества падали назад на землю". В цій цитаті відображені сенси багатьох філософських роздумів.

"Благословення… " – це перше українське ліцензійне видання, переклад якого здійснювався з мови-оригіналу. Від контрафактних книг роман відрізняється професійним перекладом, вишуканим оформленням та наявністю коментарів перекладача. Щоб захистити читача від неякісної літератури, BookChef маркує книгу спеціальним символом.

Осіння ностальгія за прекрасним

Крім популярних новинок, читачі зустрінуться зі старими знайомцями, що виходять з новою оригінальною обкладинкою – лінійний орнамент з символікою твору прикрашає палітурки класичної прози.