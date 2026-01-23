Коли довіра стає нагородою: ProCare — переможець Ukrainian Business Award 2025

у номінації "Бізнес року 2025 Лідер косметичного виробництва та інновацій в Україні"

Ми знаємо, скільки всього стоїть за словом "якість".Особливо тоді, коли ти створюєш косметику – формули, яким довіряють, і продукти, які стають частиною щоденного догляду мільйонів людей.

Це не лише формули й сертифікати.Це десятки рішень, сотні перевірок, робота лабораторії та R&D-команди, постійний пошук кращих рішень і відповідальність за кожен продукт, що потрапляє до рук людини.

Це діалоги в команді, сміливість визнавати помилки й бажання зробити ще краще.І віра – у свою справу, у людей поруч і в те, що український виробник може й має створювати сильні, сучасні та конкурентні бренди.

Саме тому "Бізнес року 2025" Ukrainian Business Award для ProCare – не просто відзнака.Це момент тихої гордості. Момент підтвердження.Момент, коли розумієш: усе було недаремно.

Подяка, що має значення

Ця нагорода – про людей.Про тих, хто щодня обирає наші бренди.Про партнерів, які ростуть разом із нами.Про команду, яка створює косметику з відповідальністю, знанням і щирою любов’ю до своєї справи.

Саме завдяки цій довірі ProCare сьогодні – це 12 власних брендів, понад 1000 продуктів, 300+ партнерів і 99 % задоволених клієнтів. Але за кожною цифрою – живі історії, рішення, пошуки, експерименти й віра в український продукт.

Якість без компромісів – не гасло, а щоденна робота

Ми створюємо косметику на сертифікованому GMP-виробництві, працюємо з COSMOS та ECOCERT-компонентами, інвестуємо у власний R&D-центр і розробляємо формули, яким хочеться довіряти.

Для нас якість – це не тренд і не модне слово.Це відповідальність перед людьми, які беруть продукт у руки, і перед країною, у якій ми працюємо.

Український бізнес, що рухається вперед

Отримати нагороду UBA 2025 – це ще й підтвердження того, що український бізнес сьогодні може бути сильним, сучасним і конкурентним. Попри виклики, невизначеність і складні часи, ми продовжуємо інвестувати у виробництво, технології, дизайн і розвиток брендів.

ProCare – це 7000 м² виробничих і складських потужностей, щоденна логістика зі складу в Києві, повний цикл створення продукту та команда професіоналів, які вірять у свою справу.

Сенс, що стоїть за визнанням

Для ProCare ця відзнака – передусім про відповідальність.Бути вибором країни означає щодня відповідати цій довірі – у рішеннях, у продуктах, у ставленні до людей.

Номінація "Бізнес року 2025 Лідер косметичного виробництва та інновацій в Україні" – це не статус.Це щоденний вибір працювати чесно, думати наперед і не зраджувати власним стандартам.

Саме в цьому ProCare бачить свою силу.І саме так – свій шлях.

Ми щиро дякуємо Ukrainian Business Award, усім, хто голосував, обирав, довіряв і був поруч. Ця перемога – наша спільна.

ProCare. Якість без компромісів.Довіра, підтверджена вибором країни.