Компанія "Місто комфорту" серед лідерів Ukrainian Business Award

Компанія "Місто комфорту" займається будівництвом та системним управлінням нерухомістю: будівництвом багатоквартирних житлових комплексів, котеджних містечок та здачею в оренду власних торгових центрів та іншої комерційної нерухомості. Компанія створює комфортне середовище для життя і бізнесу, продумуючи до деталей функціональні можливості житла та багатофункціональних обʼєктів нерухомості у Львівській області.

Діяльність компанії "Місто комфорту" визнана експертами та професіоналами ринку, і цього року компанія увійшла до рейтингу від Ukrainian Business Award 2024.

"Місто комфорту" — це компанія, що обʼєднує в собі досвідчених інженерів, архітекторів та конструкторів, кошторисників, будівельників та ефективних менеджерів.

Компанія стрімко розвивається, створюючи сучасні та функціональні житлові комплекси, застосовуючи інноваційні архітектурні рішення у будівництві та ландшафтному дизайні. Та головні досягнення та цінність компанії — це дружній колектив, що складається з професіоналів своєї справи, надійні партнери та успішно реалізовані проєкти!

Один із таких проєктів компанії — житловий комплекс "Садова алея", що приєднався до елітного списку переможців Ukrainian Business Award 2024 у категорії "Найкращий проєкт комплексної забудови".

Трішки розкажемо вам про цей проєкт. "Садова алея" — це один з найбільших житлових кварталів в околицях Львова. Тут формується новий міський центр м. Пустомити, що вмістить великий спектр послуг, необхідних для комфортного життя.

Багатоетапний розвиток нового району призведе до створення високоякісного житла для більше 7 000 мешканців та сотень робочих місць. Він спроєктований на основі інноваційних концепцій — новаторських для України. Це міні-місто поєднає в собі високу якість життя та економічні стимули для багатьох людей.

До речі, ЖК "Садова алея" надає вигідні умови придбання житла, оскільки комплекс акредитовано державою під програму єОселя та єВідновлення.

Критерії, за якими компанія "Місто комфорту" отримала найвищі оцінки журі:

усі об'єкти житлової нерухомості були вчасно здані та відсутні заморожені об'єкти

усі архітектурні та будівельні рішення приймаються з урахуванням високих стандартів якості

будівництво будинків здійснюється за стандартами енергоефективності та безпеки

великий вибір планувань квартир з балконами та терасами

закрита територія для мешканців, концепція "двір без машин", сучасні та безпечні дитячі майданчики, комфортні зони спокійного та активного відпочинку

унікальне ландшафтне рішення — "дощові сади", що формують штучні озера на території комплексу

функціональні планування з урахуванням сучасних потреб клієнта

створення ефективної інфраструктури, сотні робочих місць та розвиток економічної складової міста.

Проєкт ЖК "Садова алея" девелоперської компанії "Місто комфорту" був визнаний переможцем завдяки спільній праці професіоналів, єдності, можливості долати непрості виклики нашого часу та давати високий результат! Нагорода Ukrainian Business Award — це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній у розвиток українського бізнесу.

У першу чергу дякуємо Збройним Силам України за те, що ми маємо можливість працювати, створювати, будувати. Перемога в Ukrainian Business Award — це можливість поділитися з більшою кількістю людей нашими цінностями та підходом до будівництва сучасних житлових комплексів. Адже кожен наш клієнт та мешканець уже збудованих житлових комплексів повинен отримувати не просто квадратні метри, а комфортний простір для життя і відпочинку, де зручно, красиво та безпечно! Наша команда й надалі продовжуватиме розвивати напрям будівництва сучасного житла, підвищувати стандарти та якість житлових комплексів задля забезпечення максимального комфорту мешканців, — прокоментував нагороду директор девелоперської компанії "Місто комфорту" Кузьмин П.М.