Компанія REGNO отримала престижну нагороду – "Бізнес року 2023" від Ukrainian Business Award

REGNO – ексклюзивний імпортер та дистриб’ютор відомих брендів напоїв та делікатесів визнана "Бізнесом року 2023" від Ukrainian Business Award.

REGNO (ТОВ "Регно Італія УА"), ексклюзивний імпортер та дистриб’ютор відомих брендів напоїв та делікатесів з понад 10-ти країн світу, визнана "Бізнесом року 2023" від Ukrainian Business Award. Ця престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу, символ довіри та вибору споживачів.

Заснована компанія REGNO у 2014 році з метою зробити якісні європейські продукти доступними українському споживачеві. Головний офіс компанії розташований у Львові, філії – у Києві, Одесі та Харкові. Компанія має прямі партнерські відносини з провідними світовими виробниками та чітко налагоджену систему логістики, що гарантує партнерам та клієнтам автентичність та бездоганну якість продукції.

Протягом 10 років компанія динамічно розвивалася та на сьогодні портфель REGNO налічує понад 500 позицій імпортного алкоголю та понад 300 позицій делікатесів.

REGNO не просто продає, а будує бренди! Компанія займає лідерську позицію на ринку імпортної продукції в Україні. Зокрема, італійський бренд Fiorelli – №1 по продажах в категорії імпортних ігристих вин. Німецький бренд Käsereі – №1 по продажах в категорії сирів з блакитною пліснявою.

Компанія співпрацює з сектором HoReCa, усіма національними та провідними локальними мережами. Її покриття становить 95% присутності.

REGNO активно займається волонтерською діяльністю та є одним із засновників Центру Волонтерства та Захисту – одного з найбільших гуманітарних хабів в Україні, що надає допомогу цивільним і медичним закладам, займається відбудовою житлових та соціальних об’єктів, пошкоджених війною. У 2023 ЦВЗ започаткував проєкт "МИЛАНКА" – соціальне виробництво побутових товарів для дому, 100% заробітку від продажу яких скеровуються на благодійність.

У 2022 році компанія створила унікальну рецептуру та вивела на ринок новий преміальний бренд горілки "NEPOBORNA". За 2023 рік бренд скерував 1,56 млн гривень на підтримку постраждалих внаслідок війни та відновлення України. Насамперед підтримка відбуватиметься завдяки експорту, адже в планах масштабний вихід на міжнародний ринок, а також за допомогою системи донатів із продажу кожної пляшки.

Найбільша цінність REGNO – люди. ТОП-менеджери компанії не змінювались від її заснування. Це команда однодумців, які щиро захоплені своєю справою.

Завдяки багаторічному досвіду роботи та вмінню акумулювати його для швидкого реагування на обставини, REGNO залишається незаперечним авторитетом на арені українського бізнесу. Ставить перед собою амбітні цілі та вкотре доводить: усе, що можна уявити – можливо!

REGNO відкриває найкращі смаки світу та перевершує очікування кожного!