Конференція DoAgro25: інсайти від Дмитра Кулеби, євроінтеграція та агропрогнози

Стійкість аграріїв, загартованих роками війни, вкотре проходитиме перевірку на міцність й у 2026-му. Попереду – фундаментальні виклики, котрі випробовуватимуть галузь

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" з агенцією UCABevent 11 грудня в Києві проведуть ХVII Міжнародну конференцію "Ведення агробізнесу в Україні".

Під час заходу представники влади та лідери бізнесу спільно сформують бачення наступного аграрного сезону, обговорять ключові політичні та економічні зміни, а хедлайнер події, Міністр закордонних справ України (у 2020-2024 роках) Дмитро Кулеба, розкриє геополітичний контекст майбутнього України.

Стійкість аграріїв, загартованих роками війни, вкотре проходитиме перевірку на міцність й у 2026-му, коли український агросектор опиниться на стратегічному етапі адаптації євроінтеграційних процесів разом із подоланням постійних втрат війни. Попереду – фундаментальні виклики, котрі випробовуватимуть галузь, водночас формуючи унікальні перешкоди для кожного із напрямів. Для цього вперше на одній сцені зберуться лідери ключових аграрних асоціацій, щоб скомпілювати болі кожного – від агробізнесу у сфері зернових та олійних до тваринництва. Подивимось на стан агрогалузі з різних фокусів, щоб знайти синергетичні рішення, аби завтрашній успіх формувався із релевантних відповідей сьогодення.

Конференцію відкриють Тарас Висоцький, заступник Міністра економіки, довкілля і сільського господарства України, та Андрій Халявка, генеральний директор та власник GROSSDORF.

Головний тон заходу зададуть Олег Хоменко, генеральний директор УКАБ, та Оксана Боброва, керівниця напряму Agrohub Benchmarking, під час презентації "Рік українського агробізнесу".

Ключові блоки програми:

Логістика: відверта розмова про баланс вартості й швидкості та конкуренцію між автотранспортом і залізницею. Учасники: Тарас Висоцький (Мінекономіки), Олексій Балеста (Мінрозвитку), Олександр Перцовський (Укрзалізниця), Микола Мірошниченко (Кернел), Михайло Соколов (ВАР) та Олександр Водовіз (Метінвест). Модератор — Олег Хоменко.

Євроінтеграція: голова комітету з євроінтеграції УКАБ Олександра Авраменко окреслить нову торговельну реальність, вимоги EUDR та шлях до ЄС.

Панель "Голос галузі": стратегію розвитку обговорять лідери асоціацій: Марія Дідух (ВАФ), Яна Кавушевська ("Укрцукор"), Володимир Пугачов (Donau Soja), Тарас Баштанник (Українська плодоовочева асоціація), Тарас Миколаєнко (Українська асоціація виробників біоетанолу) та Родіон Рибчинський ("Борошномели України").

Макроекономіка та стратегія: прогноз на 2026 рік представить В'ячеслав Озеров (Креді Агріколь Банк). Про аграрну політику ЄС після 2027 року розповість директор ІАМО Альфонс Бальманн.

Засоби захисту рослин (ЗЗР): Владислав Седик (УКАБ) презентує економічні наслідки адаптації використання ЗЗР до норм ЄС. Панель "ЗЗР без ЗЗР", де компроміси шукатимуть Богдан Лукіянчук (GROWEX), Катерина Рибаченко ("Агро-Регіон") та Пітер Томсон (SSAH).

Людський капітал: експертка Оксана Осьмачко представить дорожню карту кадрової спроможності на 2026–2030 роки.

Фінальний акорд конференції поставить спікер, який знає, про що говорять за зачиненими дверима світової дипломатії. Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України (2020-2024), виступить із візійною презентацією про політику, економіку, міжнародну взаємодію та довгострокові перспективи розвитку України.

Окрім насиченої програми гостей заходу чекає плідний нетворкінг протягом усього дня. Точний таймінг та реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/dr8ynjX2