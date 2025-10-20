Конкурси від АРМА на Prozorro: кількість оголошень зросла уп’ятеро – ІЗІ

Від початку 2024 року на платформі Prozorro було оголошено 187 конкурсів із пошуку управителів для 100 активів, переданих до управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту законодавчих ідей (ІЗІ).

Як зазначають експерти, у 2025 році кількість конкурсів зросла майже уп’ятеро порівняно з 2024 роком – зі 33 до 154. Серед колишніх власників цих арештованих активів значаться російський генерал Валерій Капашин і компанія Stichting Administratiekantoor LVV, на яку оформлено об’єкти нерухомості родини ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Наразі лише третина конкурсів завершилася підписанням договорів управління – 32 зі 100 активів отримали управителів. Угоди укладено щодо найбільшого фармдистриб’ютора ТОВ "ВЕНТА.ЛТД", Жовтневого палацу, будинку Профспілок тощо. Ще 42 конкурси завершились безрезультатно, а 26 перебувають у процесі відбору.

"Велика кількість повторних конкурсів свідчить про складність процедур і низьку привабливість окремих активів. Часто відсутні учасники або пропозиції не відповідають вимогам", – йдеться у звіті ІЗІ.

Майже половина активів – 49 із 100 – проходили процедуру повторного конкурсу. Деякі з них виставлялися двічі або тричі, а один актив аж вісім разів. Серед причин: юридичні обмеження, складна структура майна або його географічна розпорошеність.

Найактивніше управителі беруть участь у конкурсах на ліквідне майно – нерухомість, корпоративні права та транспорт. Загалом п’ять компаній стали управителями для більш ніж одного активу, серед них: "КАМпарітет", "Марінекс", "Воєджер Плюс", "Пріоритет" і "ТВК".

Попри зростання, ринок управителів залишається вузьким. 27 активів не отримали жодної пропозиції від потенційних управителів. Також у трьох випадках управління визнано неефективним, через що АРМА повторно оголосила конкурси. Ще два договори розірвано за згодою сторін.

Аналітики ІЗІ зазначають, що такі випадки свідчать про спроби АРМА реагувати на проблеми оперативно, однак повноцінний ефект очікується після впровадження нових процедур, передбачених оновленим законом про Агентство. "Надалі ключовими завданнями мають стати розширення кола управителів, оптимізація конкурсних процедур і підвищення ефективності використання арештованого майна", – підсумовують в ІЗІ.

Довідка

Інститут законодавчих ідей – незалежний аналітичний центр, який працює у сфері доброго врядування, щоб створювати умови, в яких держава спроможна передбачувано, прозоро, підзвітно, справедливо та інклюзивно формувати і реалізовувати політику. Заснований 15 жовтня 2017 року.

Наша місія – ми аналізуємо політику, визначаємо проблеми та знаходимо шляхи вирішення, щоб громадськість почувала себе захищено і комфортно в Україні. Ми працюємо задля побудови країни рівних можливостей, розвитку демократії та верховенства права. Україна – країна демократії і верховенства права.

Метою діяльності Організації є вдосконалення державної політики та законодавства через юридичну й аналітичну експертизу, спрямовану на утвердження правової держави, запобігання зловживанням у публічному секторі та посилення національної безпеки. Організація сприяє розвитку підзвітних інституцій, розширенню можливостей громадян для участі в ухваленні рішень та реалізації реформ, заснованих на принципах відкритості, ефективності й демократичного врядування, а також сприяє забезпеченню міжнародної підтримки України.