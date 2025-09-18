"Креатив може бути бізнесом, а бізнес — простором для самовираження": філософія Abbi Company

В Abbi Company упевнені, що все починається з людей

Засновник компанії Abbi

Abbi Company об’єднує під одним дахом настільки різні проєкти, що виникає запитання — що ж їх тримає разом? У компанії кажуть, що це три прості, але фундаментальні принципи: креативність, чесність і цінність для аудиторії.

"Ми об’єднуємо таланти та ідеї, даємо їм ресурси й свободу реалізації. Головний меседж — креатив може бути бізнесом, а бізнес — простором для самовираження та змін. Ми не просто володіємо бізнесами, а будуємо екосистему, де кожен напрям отримує спільну підтримку й синергію. Це не формальна структура, а живий організм, який росте завдяки людям і їхнім ідеям", — пояснюють засновники.

Відбір проєктів під "парасольку" компанії відбувається за чіткими критеріями.

"Ми дивимося на команду, унікальність ідеї та її потенціал. Якщо бачимо, що проєкт резонує з нашими цінностями й може принести нову якість у свою сферу — беремо під крило".

При цьому компанія не закрита для зовнішніх партнерів:

"Ми працюємо як мережа: є спільні цінності, стратегія та ресурси, але кожен напрям має свою команду й ДНК. Координація відбувається через регулярну комунікацію й спільне планування.Базове фінансування йде зсередини, але ми відкриті до партнерів, які поділяють нашу філософію й можуть посилити розвиток конкретних напрямів".

А ще в Abbi Company упевнені, що все починається з людей:

"У першу чергу — команда й ідея. Комерційний потенціал важливий, але він нічого не вартий без людей, які горять своєю справою".

Довідка: