Learn to Earn Global відкриває факультет "Фінанси та Інвестиції" в Україні

Learn to Earn Global відкрив новий факультет "Фінанси та Інвестиції", поєднуючи традиційні фінансові знання з інноваціями Web3 та ШІ.

Learn to Earn Global, перший WEB3 університет України та переможець Ukrainian Business Award 2024 у сфері викладання штучного інтелекту, 7 листопада відкрив новий факультет "Фінанси та Інвестиції".

Унікальність програми факультету полягає у революційному поєднанні класичних фінансових знань із можливостями штучного інтелекту та технологій Web3.

"Ми створили освітню програму, яка відповідає викликам сучасності. Наші студенти отримують не лише фундаментальні знання про управління фінансами, але й вчаться застосовувати новітні технологічні рішення для досягнення фінансової стабільності та свободи", – зазначає Михайло Пацан, засновник університету та керуючий активами.

На факультеті студенти опановують критично важливі навички фінансової стійкості в кризових умовах. Програма включає управління особистими фінансами під час економічної нестабільності, методи збереження та примноження капіталу, стратегії інвестування з використанням віртуальних активів, а також використання штучного інтелекту у фінансовому аналізі, управлінні ризиками, прийнятті стратегічних фінансових рішень в управлінні компаніями.

Особлива увага приділяється використанню інноваційних технологій. Студенти навчаються застосовувати штучний інтелект для фінансового аналізу та прогнозування, впроваджувати новітні фінтех-рішення для оптимізації фінансових процесів та використовувати можливості світу WEB3 для інвестування.

Програма насичена практичними завданнями, які дозволяють розвинути та закріпити реальні навички. Студенти працюють з індивідуальними фінансовими планами, аналізують успішні кейси фінансових стратегій в умовах кризи та отримують досвід роботи з реальними даними через практичні проєкти.

"В сучасному світі недостатньо просто розуміти базові фінансові концепції. Необхідно вміти використовувати новітні технологічні інструменти для прийняття фінансових рішень та захисту своїх активів. Наша програма дає студентам саме такі комплексні знання та навички", – підкреслює Михайло Пацан.

Learn to Earn Global пропонує навчання в форматі онлайн – курсів, що робить програму доступною для студентів від 14 років з будь-якої точки світу. Після завершення навчання випускники отримують сертифікат ЄКТС.

Запуск факультету "Фінанси та Інвестиції" демонструє важливий тренд у розвитку сучасної освіти – синергію традиційних знань, технологічних інновацій та актуальних практичних навичок, необхідних для успіху в сучасних економічних реаліях.