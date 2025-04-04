Лісозаготівля на Prozorro: укладено контрактів на 2,1 млн м³ деревини

За перший квартал 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2024-го

ДП "Ліси України" цього року значно збільшило обсяги укладання угод із заготівлі деревини на Prozorro. Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець. Зокрема, за перший квартал 2025 року через електронний майданчик компанія законтрактувала заготівлю 2,1 млн м³.

Як зазначають в ДП "Ліси України", в Україні вперше створений цивілізований і конкурентний ринок лісозаготівлі, що відкриває можливості для інвестицій бізнесу у механізовану заготівлю.

За інформацію керівника компанії, що за перший квартал ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн (+700 млн грн порівняно з першим кварталом 2024 року). Підвищило відсоток виконання договорів на поставку деревини до 95% (+9%). Повністю завершило поставку 55 тис. м³ деревини за замовленням військових. Додатково погодило безоплатну передачу 30 тис. м³ шляхом вилучення.

ДП "Ліси України" також завершили реорганізацію структури підприємства: в результаті на 1,2 млрд грн скорочені щорічні витрати на адміністративний апарат.

Сформовано наглядову раду компанії, яка має забезпечити незалежне та прозоре управління підприємством, ефективний контроль за роботою підприємства. На початку року на 13% збільшений середній рівень посадових окладів співробітників — в першу чергу підвищення стосувалося працівників низової ланки.

ДП "Ліси України" приєднало три харківські держлісгоспи, які об’єднали в Ізюмське надлісництво. За словами Юрія Болоховця, в процесі приєднання сплачені багатомільйонні борги, відновлена діяльність господарств. Колишнім лісгоспам надана техніка та інструменти для гасіння пожеж.

На Чернігівщині підприємством запущений в роботу новий сучасний насіннєвий центр з вирощування сіянців із закритою кореневою системою. Крім того, ДП "Ліси України" сертифікувало більшість новоутворених в результаті реорганізації надлісництв за міжнародними стандартами FSC.