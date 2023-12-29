Майданчик УУБ – лідер системи онлайн аукціонів

За підсумками онлайн аукціонів Прозорро.Продажі у 2023 році організатори, а це переважно державний та місцеві бюджети, отримали близько 15,5 млрд грн.

Лідером за надходженнями серед діючих майданчиків став маркетплейс Української універсальної біржі. Тут залучили та підготували до аукціонів протягом року понад 4,5 тисячі потенційних інвесторів та орендарів, котрі подали близько 6 тисяч пропозицій. Окрім того, менеджери майданчика успішно супроводжували і організаторів. Таких тут працює до 500. І вони подали з допомогою спеціалістів УУБ майже 5,5 тисячі оголошень із продажу, приватизації та оренди державного, комунального і приватного майна.

Загалом за підсумками року завдяки інвесторам та орендарям на майданчику УУБ організатори отримали понад 1,7 млрд грн.

Майже половина цієї суми – від аукціонів із малої приватизації, кошти від якої йдуть до державного бюджету, відповідно, на ЗСУ. За цим напрямком торгів майданчик УУБ завжди був серед лідерів. А серед найцікавіших об’єктів, які придбали інвестори на майданчику УУБ – будівля історичного готелю "Ермітаж", Угирський спиртовий завод, Сторонибабське та Струтинське МПД на Львівщині, єдині майнові комплекси на Житомирщині, Одещині тощо.

Другим найбільшим напрямком торгів на майданчику УУБ стали аукціони із продажу активів банків-банкрутів від ФГВФО. У 2023 році тут залучили інвесторів на майже 450 млн грн. І це не лише численні пули із правами вимоги за кредитними договорами, а й великі офісні будівлі у Києві, Кременчуці, Миколаєві, Сумах та інших містах України.

Трійку напрямку найбільших торгів на майданчику УУБ закривають земельні аукціони. Тут спішно працюють понад 100 організаторів та більше 1200 потенційних інвесторів та орендарів.

Лідерські позиції за підсумками року свідчать, що майданчик УУБ – це команда досвідчених професіоналів, яким довіряють та з якими працюють усі учасники аукціонів. Тож і у новому році майданчик ТОВ "Українська універсальна біржа" запрошує до торгів усіх бажаючих. Ви гарантовано матимете кваліфіковані консультації на усіх етапах підготовки чи й повний супровід менеджерів від моменту реєстрації і до підписання угоди купівлі чи оренди.