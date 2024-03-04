Майданчик УУБ продовжує лідирувати у 2024 році

У 2024 році майданчик ТОВ "Українська універсальна біржа" продовжує утримувати лідерські позиції в роботі, зокрема, за рівнем доходів організаторів прозорих аукціонів. Так за 2 місяці цього року відбулося близько 4,5 тис. успішних онлайн торгів у системі "Прозорро.Продажі". За їхніми результатами організатори аукціонів, а це переважно державний та місцеві бюджети, отримають 2,4 млрд грн. А це – додаткові кошти, які будуть спрямовувати на потреби громад, допомогу переселенцям та, найважливіше, на підтримку армії.

Найбільшу частину цих коштів – близько 250 млн грн – організатори отримають від переможців, які брали участь у торгах через майданчик УУБ. Менеджери маркетплейсу за 2 місяці залучили до е-аукціонів та успішно підготували більше 1 тисячі бажаючих придбати чи орендувати майнові комплекси, приміщення, земельні ділянки, авто тощо. А завдяки професійним консультаціям та супроводу кваліфікованих спеціалістів майданчика, більшість із них стали переможцями торгів та отримали необхідні об’єкти для ведення та розширення свого бізнесу.

Аналогічно повний супровід у роботі надають менеджери маркетплейсу і організаторам аукціонів. Протягом цих 2 місяців тут проконсультували та допомогли оголосити майже 1,5 тисячі аукціонів.

Що можна придбати у березні на прозорих аукціонах – переглядайте на майданчику Української універсальної біржі. За телефоном "гарячої лінії" учасники завжди отримають відповіді на усі запитання щодо організації та проведення аукціонів. За потреби менеджери майданчика надають повний супровід у підготовці до торгів.