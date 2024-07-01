Майданчик УУБ продовжує лідирувати у системі Прозорро.Продажі

У червні у системі Прозорро.Продажі відбулося понад 1900 успішних онлайн аукціонів, за результатами яких організатори отримали 794,5 млн грн. Беззаперечним лідером місяця за рівнем доходів організаторів став майданчик Української універсальної біржі. Тут охопили майже 20% торгів із сумою близько 150 млн грн.

Зокрема, понад 76% цієї суми (113,3 млн грн) – це кошти, які отримають місцеві та державний бюджети від малої приватизації (91,53 млн грн), земельних торгів (11,5 млн грн), продажу спецдозволів на користування надрами (9,67 млн грн), оренди державного та комунального майна (0,66 млн грн).

Варто зазначити, що конкуренція на аукціонах за цікаві об’єкти буває досить високою: більше 10 претендентів на лот. Проте завдяки професійним консультаціям та супроводу менеджерів майданчика УУБ, інвестори та орендарі успішно виборюють перемогу. Так, у червні на ЄМК ДП "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" претендувало аж 17 потенційних інвесторів. Проте право приватизувати об’єкт виборов учасник на майданчику УУБ.

Загалом майданчик Української універсальної біржі продовжує лідирувати за рівнем доходів організаторів у системі онлайн аукціонів Прозорро.Продажі і за результатами першого півріччя 2024-го. За цей час тут відбулося понад 13,5 тис. успішних аукціонів, які принесли організаторам більше 5,7 млрд грн. Традиційно лідером із наповнення бюджетів став майданчик УУБ із сумою у 589 млн грн.

"УУБ – це команда відповідальних та досвідчених професіоналів. Ми завжди надаємо нашим клієнтам повний спектр послуг: супроводжуємо від моменту пошуку необхідного лоту до підготовки та участі в аукціоні, підписання переможного договору купівлі чи оренди. Нагадуємо також, що для пошуку цікавих об’єктів на онлайн аукціонах наша команда розробила спеціальні сервіси у Телеграмі: Земельний бот та Бот із пошуку інших лотів на онлайн аукціонах", – говорить директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

У липні у системі Прозорро.Продажі заплановано близько 5,5 тис. аукціонів. Майданчик УУБ запрошує потенційних інвесторів та орендарів до участі у торгах.