Максим Марщівський увійшов до складу журі Ukrainian Business Award

Професійний шлях Максима охоплює понад 15 років роботи у сфері міжнародного ритейлу, маркетингу та стратегічного менеджменту

Ukrainian Business Award продовжує традицію залучення до експертної ради фахівців, які задають вектор розвитку для вітчизняного підприємництва. Одним із таких лідерів став Максим Марщівський — підприємець, стратег, візіонер, чий досвід виводить оцінку бізнесу на якісно новий рівень.

15 років міжнародної експертизи

Професійний шлях Максима охоплює понад 15 років роботи у сфері міжнародного ритейлу, маркетингу та стратегічного менеджменту. Його досвід охоплює понад 15 ринків Європи, Азії та Близького Сходу. Він займав керівні посади у великих компаніях із мільярдними оборотами, проводив сотні аудитів бізнесів у різних країнах, добре розуміючи як глобальні тренди, так і локальні контексти.

У 2021 році Максим отримав звання "Підприємець року", а створена ним інноваційна бізнес-модель Selecto була відзначена міжнародною нагородою Award for High Reputation. Це визнання лише підкреслює його здатність бачити наперед і мислити категоріями майбутнього.

Оцінювання, що виходить за рамки цифр

У складі журі Ukrainian Business Award Максим Марщівський не обмежується аналізом лише фінансових показників. Його фокус — це також інноваційність, етика, соціальна відповідальність і стійкість бізнесу в умовах турбулентності. Він оцінює не лише бізнес як структуру, а й підприємця як особистість — лідера, що здатен змінювати середовище.

Серед ключових критеріїв, на які звертає увагу експерт:

прозорість та етика прийняття рішень;

реальний вплив бізнесу на розвиток суспільства та культури;

здатність до адаптації та збереження команди під час криз;

впровадження інновацій з користю, а не заради тренду.

Освітня місія та наукове бачення

Окрім бізнесової діяльності, Максим активно ділиться знаннями. Він є ментором у провідних українських бізнес-школах (зокрема UCU Business School та KMBS), виступає спікером на галузевих конференціях, входить до редакційної ради міжнародного наукового журналу Futurity Economics&Law (Польща), а також має сертифікацію рецензента міжнародних економічних досліджень.

Такий академічний та освітній бекграунд дозволяє йому інтегрувати в оцінювання учасників премії найактуальніші європейські підходи до підприємництва.

"Журі — це не просто титул. Це відповідальність за бізнес-культуру країни. Те, кого ми відзначимо сьогодні, впливає на те, яким буде підприємництво завтра", — зазначає Максим Марщівський.

Ukrainian Business Award високо цінує участь експертів, які поєднують масштабне мислення, глибину аналізу та щире бажання підтримувати якісні трансформації українського бізнесу. Максим Марщівський — яскравий приклад саме такого підходу.